Giornata mondiale del Cane: ecco le dieci razze più amate dagli italiani

In occasione della Giornata mondiale del cane, un nuovo report fotografa le preferenze degli italiani nel 2026, rivelando quali siano le razze più amate e diffuse nel Paese. Al primo posto si conferma il cane meticcio, seguito dal Barboncino e dal Bassotto, mentre Labrador Retriever e Bulldog Francese completano le prime cinque posizioni. I dati, elaborati incrociando le informazioni della community di Rover.com, mostrano però anche significative differenze territoriali: ogni regione sembra avere il proprio cane preferito, in un rapporto sempre più stretto tra animali, famiglie e vita quotidiana. Il quadro conferma così la crescente centralità dei pet nelle abitudini degli italiani.

Il dato

Il primo posto spetta ai cani meticci, seguiti dal Barboncino e dal Bassotto. Completano la top five il Labrador Retriever e il Bulldog Francese. Un risultato che racconta un’Italia in cui vengono premiati cani dal carattere versatile, in grado di integrarsi perfettamente nella vita quotidiana delle famiglie. E’ quanto emerge, in occasione della Giornata mondiale del cane che ricorre oggi da un report sulle razze di cani che hanno conquistato il cuore degli italiani nel 2026, basato incrociando i dati della community di Rover.com, tra i più grandi marketplace online al mondo per i servizi di pet care personalizzati

L’Italia dei cani: a ogni regione il suo preferito

Se il meticcio si conferma il cane più amato lungo tutta la Penisola, da Nord a Sud emergono preferenze che raccontano storie, abitudini e sensibilità diverse. Perché quando si parla di animali, ogni territorio sembra avere il proprio compagno ideale. In Lombardia conquistano il podio meticcio, Barboncino e Bassotto, seguiti da Golden Retriever e Chihuahua, una combinazione che riflette la convivenza tra vita urbana e desiderio di condividere il tempo libero con il proprio cane. Nel Lazio, accanto ai soliti primi tre classificati, trovano spazio il Bulldog Francese e il Labrador Retriever, tra le razze più apprezzate per la loro socievolezza e la capacità di diventare a tutti gli effetti membri della famiglia. In Campania e in Emilia-Romagna, invece, il Labrador Retriever sale sul podio e si conferma uno dei cani più amati dagli italiani, grazie al suo carattere affettuoso e alla naturale predisposizione alla vita in famiglia. In Sicilia e in Puglia spicca il Jack Russell Terrier, compagno energico e instancabile, mentre in Calabria emerge l’American Staffordshire Terrier, segno di gusti più distintivi e di un legame speciale con razze meno diffuse nel resto del Paese. Anche la Toscana segue una strada tutta sua: qui il Bassotto conquista il secondo posto e riesce a superare sia il Labrador Retriever sia il Barboncino, confermando il fascino senza tempo di una delle razze più amate degli ultimi anni.

La Top 10 razze canine più popolari in Italia

Meticcio Barboncino Bassotto Labrador Retriever Bulldog Francese Golden Retriever Jack Russell Terrier Chihuahua Maltese Cocker Spaniel Inglese

Sempre più famiglie pet-friendly

I dati evidenziano una realtà ormai consolidata: gli animali domestici sono parte integrante della famiglia e influenzano sempre più le scelte quotidiane degli italiani, dai viaggi alle attività del tempo libero fino all’organizzazione della vita domestica. In questo scenario, conoscere le razze più diffuse permette di comprendere meglio le esigenze dei pet parent italiani e l’evoluzione del rapporto sempre più stretto tra persone e animali da compagnia. “Ogni animale domestico è unico, ma osservando i dati della nostra community emerge un quadro chiaro di come stia evolvendo il rapporto tra gli italiani e i loro pet. La costante crescita delle adozioni di cani meticci e l’affetto per razze particolarmente adatte alla vita familiare e agli ambienti urbani dimostrano una crescente attenzione al benessere animale. Vediamo ogni giorno come cani e gatti non siano più semplicemente ‘animali domestici’, ma veri e propri membri della famiglia, attorno ai quali ruotano la vita quotidiana e anche le scelte di viaggio”, commenta Elia Borrini, General Manager International di Rover.

Fonte Ansa