Giornalismo e narrazione: a Susanna Lemma il Premio Ichnos per la Cultura

Raccontare il presente, offrendo al pubblico gli strumenti per comprenderne la complessità. È questo il valore professionale messo in luce dal Premio Ichnos – International Sardegna Awards, che nella sua seconda edizione ha assegnato a Susanna Lemma il riconoscimento nella sezione Cultura. L’appuntamento, organizzato dall’associazione Insulae al Teatro Doglio di Cagliari il 23 e 24 ottobre, ha riunito esponenti del giornalismo, dell’editoria e della comunicazione per un confronto sul futuro dell’informazione. Il premio valorizza il contributo di Susanna Lemma alla divulgazione culturale e la sua capacità di raccontare, attraverso il giornalismo e la scrittura, la complessità del mondo contemporaneo. Un riconoscimento che richiama il rapporto tra il mestiere di informare e la capacità di dare profondità al racconto: collocare gli avvenimenti nel loro contesto, interrogarsi sul significato delle parole e rendere accessibili questioni complesse.

Dal Giornale Radio Rai al Tg1

Giornalista e scrittrice, vicecaporedattore e volto noto del Tg1, Susanna Lemma ha costruito un percorso che attraversa diversi linguaggi del servizio pubblico. Ha iniziato al Giornale Radio Rai, conducendo le edizioni del notiziario e occupandosi della rassegna stampa nazionale e internazionale di Prima di Tutto. Il successivo passaggio al Tg1 l’ha portata a lavorare nella redazione del mattino, anche per Unomattina, e poi alla redazione interni, seguendo la politica italiana. Alla preparazione dei servizi ha affiancato la conduzione delle edizioni del telegiornale, dal mattino alla sera.

Una formazione tra diritto e filosofia

Alla sua esperienza giornalistica si accompagna una formazione che comprende la laurea in Giurisprudenza alla Luiss e quella in Filosofia alla Pontificia Università Lateranense. Due ambiti che si affiancano all’interesse per la comunicazione e per le tematiche religiose e sociali, componendo un profilo professionale aperto al dialogo tra discipline e alla lettura dei cambiamenti della società.

“Le parole che contano”, la cultura incontra l’attualità

Dal 2 ottobre, questo percorso si è arricchito con “Le parole che contano”, il programma da lei ideato e condotto su Rai Isoradio. L’appuntamento settimanale parte da una parola tratta da un libro e la approfondisce insieme all’autore, mettendola in relazione con l’attualità e con le trasformazioni culturali, politiche e sociali. La lettura diventa così il punto di partenza di una conversazione sul presente, capace di collegare idee ed esperienze concrete.

La narrazione al servizio della società

Il ruolo civile della narrazione è stato anche al centro dell’incontro previsto nel programma del Premio Ichnos accanto a Svetlana Aleksievic, Nobel per la Letteratura, e alla giornalista Trisha Thomas, con la moderazione di Maria Latella. Un confronto dedicato a democrazia, libertà e diritti umani, nel quale la presenza di Lemma ha affiancato esperienze diverse del racconto giornalistico e letterario.

Il Premio Ichnos riconosce il valore di un percorso professionale che unisce l’esperienza nell’informazione quotidiana all’impegno nella divulgazione culturale. Dal Tg1 a Rai Isoradio, passando per la scrittura, Susanna Lemma mette al centro del proprio lavoro la parola come strumento per raccontare i fatti, approfondire le idee e rendere comprensibili le trasformazioni del nostro tempo.