Gelato: consumi in crescita in tutta Italia

Il gelato conquista sempre più spazio nelle abitudini degli italiani durante l’estate 2026. I dati dell’Istituto del Gelato Italiano mostrano una crescita delle vendite nelle confezioni nei primi otto mesi dell’anno, sostenuta anche dalla ripresa dei consumi fuori casa. Il quadro restituisce un comparto dinamico, con una produzione nazionale che nel 2025 ha raggiunto 261 mila tonnellate e un valore di circa 3 miliardi di euro. Un settore che affianca ai numeri del mercato anche iniziative di solidarietà rivolte alle persone più fragili.

Il dato

Voglia di gelato in crescita nell’estate 2026: secondo i dati dell’Istituto del Gelato italiano presentati a Roma con la presentazione del “Manifesto dell’alimentazione dello sportivo”, le vendite in confezioni, sulla base di dati NielsenIQ – Totale Italia, hanno registrato un +9% nell’arco dei primi 8 mesi del 2026 rispetto al 2025.n Il report certifica che “la ripresa nei consumi domestici, in questa estate molto calda, si è riflessa anche nel fuori casa, sfiorando, fino a giugno, un +4% in volume nel gelato da passeggio rispetto allo scorso anno sulla base di dati Unione Italiana Food, gennaio-giugno 2026/2025. L’analisi riporta che la produzione di gelati confezionati in Italia nel 2025 ha riguardato un volume di 261.000 tonnellate per un valore di circa 3 miliardi di euro con un consumo pro-capite di quasi 3 kg, secondo dati di Unione italiana food. Lo studio di mercato certifica inoltre che nel periodo gennaio-dicembre 2025 le vendite in Italia si sono attestate a circa 3 miliardi e 400 milioni di porzioni.

Le evidenze emerse

Gli analisti evidenziano che nel 2025, la produzione italiana è aumentata del 10% in volume rispetto al 2024 con un “ritmo più elevato tra i cinque maggiori produttori dell’Unione europea”. “L’Italia è oggi – segnalano – è seconda in Europa per volumi prodotti, alle spalle della Germania e davanti alla Francia, secondo dati Eurostat, riferiti al 2025. Con la presentazione del “Manifesto dell’alimentazione dello sportivo” è stato ricordato che le aziende aderenti all’Istituto gelato italiano, in collaborazione con Caritas, hanno donato circa 46.000 gelati a persone in condizioni di fragilità in diverse città d’Italia, tra cui Torino, Roma, Cagliari, Pescara e Firenze.

Fonte Ansa