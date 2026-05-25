Frutta estiva e pesce: prezzi in calo nei mercati italiani

Con l’arrivo del caldo si riempiono i mercati italiani di frutta estiva e prodotti ittici, favoriti da una stagione positiva sia sul fronte della qualità sia su quello dei prezzi. Meloni, fragole, ciliegie e albicocche registrano quotazioni in calo grazie all’aumento della produzione e alla maturazione accelerata dal clima favorevole. Anche il comparto ittico mostra segnali incoraggianti, con abbondanza di cozze italiane e prezzi più contenuti per le vongole allevate. È il quadro tracciato dalla Borsa della Spesa di Bmti e Italmercati con Consumerismo No Profit.

L’ortofrutta

Si fa largo al mercato la frutta estiva a partire dai meloni, abbondanti, dolci e a prezzi competitivi. Vengono dalla Sicilia ma anche dal Lazio e dal Nord Italia, con listini all’ingrosso tra i 1,80 e i 2,50 euro/Kg, in calo del 7,6% in una settimana e dell’11,7% rispetto allo scorso anno: il loro grado zuccherino è già su un buon livello e destinato ad aumentare grazie al persistere del clima favorevole. A fare il punto della settimana è La Borsa della Spesa di Bmti e Italmercati, con Consumerismo No Profit. Per quanto riguarda le fragole prende piede la produzione del Nord, in particolare nel Veneto, dove i prezzi all’ingrosso si aggirano intorno ai 5,50 euro/Kg. Scendono del 12,6% in una settimana, i prezzi delle ciliegie, tra cui la varietà Bigareau italiana, che al momento non mostra danni dovuti alle forti piogge delle scorse settimane; la forbice di prezzo in questo caso è molto ampia e spazia dai 3,50 ai 7 euro/Kg. Anche le albicocche stanno prendendo piede con prezzi all’ingrosso in calo, tra i 2,30 e i 3 euro/Kg, grazie all’aumento dei quantitativi. Il ritorno delle temperature calde sta accelerando la maturazione nei campi, soprattutto per zucchine e melanzane, con prezzi tra 1,20 e 1,30 euro/Kg. Mentre si sta chiudendo la campagna degli asparagi, dopo un’ottima stagione per qualità e livello di domanda.

Il comparto ittico

Per quanto riguarda il comparto ittico cresce la domanda spinta anche dalla bella stagione. Si conferma un’annata eccezionale per la cozza italiana; maltempo e piogge intense di gennaio e febbraio, infatti, hanno smosso i fondali marini portando una grande quantità di nutrienti agli allevamenti, con prodotto abbondante a prezzi compresi tra 2,80 e 4,00 euro/Kg. Novità, infine, per le vongole veraci allevate che registrano un calo del prezzo; nonostante le problematiche legate al granchio blu si attesta sui 16 euro/Kg, mentre le telline rimangono stabili a 7,50 euro/Kg.

Fonte Ansa