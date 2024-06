La Francia è scossa dopo la scoperta della violenza da parte di minori su una ragazzina di 12 anni perché ebrea. Sul tema è intervenuto il presidente Macron denunciando la crescente ondata di antisemitismo scaturita dall’intervento armato di Israele a Gaza.

Francia: Macron denuncia il crescente antisemitismo

Il presidente francese Emmanuel Macron ha denunciato durante il Consiglio dei ministri “la piaga dell’antisemitismo” dopo lo stupro di una ragazza ebrea dodicenne a Courbevoie. Il capo dello Stato, riferisce il suo entourage, ha inoltre invitato a organizzare nelle scuole nei prossimi giorni “un momento di discussione” sul razzismo e l’antisemitismo, affinché “i discorsi d’odio che portano a pesanti conseguenze non si infiltrino” negli istituti scolastici.

Stuprata una 12enne ebrea, indagati tre minorenni

Dopo il fermo, due dei tre minorenni coinvolti nello stupro di una ragazzina ebrea di 12 anni sono stati iscritti nel registro degli indagati per stupro di gruppo, minacce di morte, ingiurie e violenze antisemite: è quanto riferisce la procura di Nanterre, precisando che al terzo sospetto è stato invece attribuito lo status di ”testimone” per lo stupro mentre è indagato per gli altri due reati oggetto dell’inchiesta. I fatti, che stanno suscitando indignazione nella comunità ebraica di Francia e non solo, sono avvenuti a Courbevoie, nell’hinterland di Parigi. Gravi le accuse a cui i giovani di 12, 13 e 14 anni devono rispondere, dalla violenza sessuale alle minacce di morte, tutte aggravate dal fatto di essere state commesse in riferimento all’appartenenza della vittima ad una religione.

Fonte: Ansa