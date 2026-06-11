Formazienda protagonista tra Festival del Lavoro e Ambiente Lavoro 2026

Come accade ormai da qualche anno il Fondo Formazienda, in collaborazione con le Parti Sociali che lo costituiscono, Sistema Impresa e Confsal, ha partecipato da protagonista a due delle più importanti manifestazioni di settore: il Festival del Lavoro a Roma e Ambiente Lavoro a Bologna.

Le due ribalte sono state l’occasione per incontrare altri Operatori del Settore, le aziende associate e non, gli stakeholder, i professionisti, oltre a una vera moltitudine di curiosi interessati.

I temi affrontati anche attraverso una serie di significativi Convegni sono stati molti e, come sempre, l’attualità, le scadenze, le nuove normative hanno dettato il passo degli interventi dei molti esperti intervenuti in qualità di relatori.

Riavvolgiamo dunque il nastro a cominciare dal Festival del Lavoro di Roma, 21-23 maggio 2026.

“Sicurezza, innovazione e produttività”, è stato lo slogan del 17° Festival del Lavoro ma è divenuto anche il titolo del seminario organizzato da Formazienda nella bella cornice del Centro Congressi La Nuvola di Roma. Nonostante i tempi serrati imposti dall’organizzazione, l’evento è stata l’occasione per approfondire il tema dell’Accordo Stato Regioni 2025 che è entrato nella sua piena applicazione lo scorso 19 maggio. Dopo i saluti introduttivi della dr.ssa Rossella Spada, Direttore del Fondo Formazienda, la dr.ssa Ghita Bracaletti, I° ricercatore Inail, ha illustrato i cardini portanti dell’Accordo e le novità che lo stesso ha introdotto, con una particolare attenzione ai criteri di accreditamento dei soggetti che potranno operare in questo ambito. Il dr. Cesare Trebeschi, Presidente dell’Osservatorio IA di Sistema Impresa, ha proposto alcune riflessioni che, partendo dall’attuale contesto internazionale, sono state poi riportate alle indicazioni contenute nella norma UNI 11621-8:2026. L’avv. Bellino Elio Panza, Presidente di Sistema Impresa, alla luce di oltre dieci anni di accordi quadro con l’INAIL in tema di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, ha sottolineato come la triade dei concetti che hanno dato origine al titolo del seminario non possano essere considerati separatamente ma debbano essere affrontati con una logica complessiva. Molto interessante è poi risultato l’intervento a due voci del Segretario Generale Confsal, prof. Angelo Raffaele Margiotta e del Sottosegretario al MLPS, sen. Claudio Durigon. Il primo ha posto l’accento su un concetto molto semplice: esistono contratti di lavoro buoni e contratti cattivi. A suo avviso è solo strumentale introdurre criteri diversi volti a favorire posizioni di oligopolio che fanno perdere di vista quello che dovrebbe essere l’obiettivo condiviso da tutti, ovvero il lavorare per estromettere dal mercato del lavoro coloro che sottoscrivono contratti cattivi, chiunque essi siano. Provocato dalle domande del prof. Margiotta, il sen. Durigon non solo ne ha confermato le posizioni ma ha rilanciato sulla necessità di mantenere la contrattazione collettiva al centro del processo di crescita delle condizioni dei lavoratori e, in definitiva, dello sviluppo dell’Italia. Fuori programma l’intervento del dr. Vincenzo Caridi, Capo Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro del MLPS, che ha rinforzato gli stessi concetti, sottolineando l’impegno del Ministero proprio in quella direzione. Il tempo tiranno ha lasciato al dr. Andrea Bignami, Presidente del Fondo Formazienda, la sola possibilità di porgere i saluti e ringraziamenti finali, non senza evidenziare come la formazione rimanga lo strumento principale per far crescere nelle nostre aziende la cultura della sicurezza, della innovazione e della produttività.

Neppure il tempo di riorganizzare le idee che si sono aperti i battenti di Ambiente Lavoro, Bologna 26-28 maggio 2026.

In questa occasione Formazienda ha riproposto la fortunata formula adottata l’anno scorso, organizzando all’interno del proprio stand un ciclo di Convegni tematici che sono stati incentrati su alcune parole chiave: Formazione, Innovazione, Competenze, Sicurezza.

Si è partiti dal tema del momento: l’Intelligenza Artificiale che in questo contesto è stata esaminata con una particolare angolazione, ovvero quale impatto e correlazione potrà avere con il mondo della sicurezza e dell’applicazione dei modelli della Legge 231. Si è quindi passati al tema sempre molto presente delle 3L, ovvero il LifeLong Learning. In un’epoca in cui pare assodato che il mondo del lavoro verrà profondamente modificato dall’avvento delle nuove tecnologie diventa sempre più pressante l’investimento, istituzionale e personale, nella formazione continua degli adulti. Non poteva poi mancare l’attenzione dedicata all’ESG (Environmental, Social, Governance), tema attuale ma ancora non percepito nella sua importanza dalla maggior parte del mondo produttivo italiano, con ovvia prevalenza delle PMI. Il ciclo di Convegni si è concluso dibattendo, ancora una volta, di competenze, sicurezza e occupabilità: il nuovo Regolamento sull’IVC (Individuazione, Validazione e Certificazione delle Competenze) sta colmando l’ultimo faticoso miglio prima di entrare in vigore e, dunque, tutti gli Attori del sistema debbono prepararsi adeguatamente.

Questo 36° Salone della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ha davvero comportato un significativo impegno organizzativo. Lo stand, egregiamente presidiato dallo staff del Fondo per le tre giornate della manifestazione, ha dato visibilità ed è stato un costante punto di riferimento

“Siamo molto soddisfatti per come sono andate queste giornate,” ha dichiarato il dr. Andrea Bignami, Presidente di Formazienda. “Abbiamo portato ai tavoli dei nostri convegni relatori di assoluto valore che hanno contribuito con i loro interventi sia a rendere chiarezza su argomenti non sempre semplici da affrontare, sia a incentivare un dialogo che ha reso vivaci questi eventi.” Il Presidente ha poi aggiunto: “voglio esprimere il mio ringraziamento alle Parti Sociali costituenti il Fondo, ovvero Sistema Impresa e Confsal, che hanno contribuito al buon esito della nostra presenza al Salone e hanno utilizzato i convegni per ribadire, ancora una volta, il loro impegno congiunto sui temi della sicurezza, dell’occupabilità, della transizione green e di quella digitale.”

Anche la dr.ssa Rossella Spada, Direttore del Fondo, esprime la sua soddisfazione: “l’impegno è stato notevole anche perché venivamo dalla settimana precedente che ci ha visti protagonisti al Festival del Lavoro di Roma. Sono contenta perché il fil rouge che avevamo immaginato nel preparare questa manifestazione ha riscosso il consenso di chi ha seguito gli eventi. Le dirette streaming hanno permesso una partecipazione massiccia di enti di formazione, stakeholders, professionisti, che – è bene ricordarlo – sono la platea alla quale il Fondo deve sempre dare risposte concrete e riferimenti operativi chiari.”

Le ha fatto eco l’avv. Bellino Elio Panza, Presidente di Sistema Impresa e vero maratoneta di questa manifestazione avendo partecipato a tutti i Convegni. “E’ importante esserci”, ha dichiarato, “ma è ancora più importante dimostrare a ogni possibile occasione che l’impegno della nostra Confederazione, attraverso gli strumenti della bilateralità costruiti con Confsal, rimane quello di essere davvero un punto di riferimento concreto per le aziende associate, continuando a essere presente nei territori e praticando quotidianamente una logica di prossimità che non è e mai sarà solamente uno slogan.”

Stanchi ma contenti dei risultati ottenuti, tutti i protagonisti di queste due manifestazioni sono tornati a casa con il pensiero già rivolto alle edizioni del prossimo anno.