Formazienda compie 18 anni: una storia scritta insieme

Il 31 ottobre 2008 il Ministero del Lavoro autorizzava Formazienda a operare. Il 31 ottobre 2026 il Fondo ha celebrato i suoi diciotto anni con un video, “18 anni al vostro fianco”, pubblicato su YouTube e rilanciato sul sito e sulle pagine Facebook e Linkedin di Formazienda. Meno di due minuti per raccontare come un’intuizione sia diventata, tappa dopo tappa, uno dei principali fondi interprofessionali del Paese.

Il racconto parte dalle origini: Sistema Impresa e Confsal costituiscono Formazienda attorno a una visione comune per imprese e lavoratori. Seguono il Piano Formazienda 2020, la sperimentazione con Regione Lombardia sull’integrazione tra risorse pubbliche e private, riconosciuta dall’Isfol come buona pratica, i riconoscimenti del triennio 2012-2014, le certificazioni ISO e il Modello 231, l’impegno per la sostenibilità, la cultura della prevenzione promossa con Inail, la risposta alla pandemia con Prospettiva Lavoro e la formazione di oltre 1.500 medici e operatori sanitari, fino al Fondo Nuove Competenze, con oltre 900 istanze di finanziamento ricevute nella terza edizione.

«Rivedere queste tappe una dopo l’altra fa un certo effetto», commenta il Presidente Andrea Bignami. «Ognuna è nata da una scelta condivisa. Se oggi festeggiamo la maggiore età lo dobbiamo anzitutto alle Parti Sociali che hanno voluto questo Fondo e che in diciotto anni non hanno mai smesso di indicargli la strada. La bilateralità tra Sistema Impresa e Confsal non è una formula: è un metodo di lavoro quotidiano, in cui le ragioni dell’impresa e quelle del lavoro trovano un punto d’incontro concreto».

I numeri restituiscono la misura del percorso: 110.000 imprese aderenti, 780.000 lavoratori, 12.000 piani formativi approvati, 656.000 partecipanti formati e 370 milioni di euro di finanziamenti approvati. «Dietro ogni cifra c’è una relazione», sottolinea il Direttore Rossella Spada. «Un’impresa che ci ha scelto e ci ha rinnovato la fiducia, un ente di formazione che ha progettato e realizzato i percorsi, un consulente o un professionista che ha accompagnato l’azienda dall’adesione alla rendicontazione. Il video lo dice con un’espressione che sentiamo nostra: il valore di una visione condivisa. Formazienda funziona perché attorno al Fondo si è costruita una rete che lavora insieme, e perché le persone della nostra struttura ogni giorno mettono competenza e disponibilità al servizio di questa rete».

Il rapporto con il territorio è un tratto distintivo dell’esperienza del Fondo. «Le piccole e medie imprese sono l’ossatura del nostro sistema produttivo, ma spesso non hanno al loro interno le risorse per orientarsi tra strumenti e opportunità», osserva Bignami. «Il ruolo degli enti di formazione e dei professionisti è decisivo: sono loro a tradurre il contributo dello 0,30% in competenze reali per i lavoratori. Senza questa prossimità, nessun risultato sarebbe stato possibile».

La celebrazione è anche l’occasione per guardare avanti. Il 2026 ha segnato una svolta per l’intero sistema dei fondi interprofessionali, con le nuove Linee Guida del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. «Le abbiamo affrontate come un’opportunità», spiega Spada. «Stiamo completando l’adeguamento al nuovo quadro regolatorio, portando avanti la digitalizzazione dei processi, a partire dal Registro Elettronico delle lezioni (ROL), e rendendo operativo il sistema di individuazione, validazione e certificazione delle competenze. L’obiettivo è che ciò che un lavoratore impara diventi riconoscibile, spendibile e portabile».

Sul fronte dei contenuti, la priorità resta l’intelligenza artificiale. «È la sfida su cui si giocherà la competitività delle nostre imprese nei prossimi anni», afferma Bignami. «Vogliamo accompagnare soprattutto le PMI in questa transizione, perché la governino invece di subirla. Diciotto anni fa abbiamo scommesso sulla formazione come leva di crescita: oggi quella scommessa è ancora più attuale».

Al video è affidato il messaggio che è insieme un bilancio e un impegno: diciotto anni di fiducia e la forza di guardare avanti. Solide radici, per continuare a costruire il futuro. Insieme.