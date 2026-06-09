Foreste: l’Italia riscopre il suo patrimonio verde

Le foreste italiane continuano a espandersi e rappresentano oggi una delle principali risorse ambientali del Paese. A confermarlo è il rapporto “Foreste in Comune”, che per la prima volta analizza in modo sistematico il patrimonio boschivo dei territori comunali italiani, intrecciando dati ambientali, demografici e socioeconomici. Lo studio evidenzia il ruolo centrale delle aree montane nella tutela degli ecosistemi e nella conservazione del capitale naturale nazionale.

L’indagine

Marcetelli (Rieti) con il 98,4% di superficie coperta da boschi è il Comune italiano con la più alta percentuale di foreste mentre Gubbio (Perugia) detiene il primato per estensione assoluta di superficie forestale con 26.804,26 ettari. Sono alcuni dei risultati che emergono dal rapporto ‘Foreste in Comune’. Si tratta della prima Indagine socio economica sul patrimonio forestale dei comuni italiani promossa da Pefc Italia con il supporto e la collaborazione di Uncem, Legambiente e Consorzio Caire che, per la prima volta, analizza e condivide dati inediti come l’Indice di Boscosità, ovvero il rapporto tra superficie forestale e superficie totale del comune, e la superficie forestale totale di ciascun territorio comunale, integrandoli con altri elementi strategici per le politiche della montagna: dall’andamento demografico degli ultimi vent’anni al consumo di suolo, fino ai fenomeni di spopolamento o ripopolamento. A livello generale, il rapporto conferma come l’Italia sia diventata una nazione forestale, con le foreste che hanno superato i 100mila chilometri quadrati di estensione, occupando oltre un terzo del territorio nazionale e superando, dal 2020, la stessa Superficie Agricola Utilizzata, fatto che non accadeva dal Medioevo.

Le dichiarazioni

“Il fatto che oltre tre quarti delle foreste italiane siano concentrate nei Comuni montani racconta meglio di qualsiasi altra statistica il ruolo delle montagne nella tutela del capitale naturale nazionale – commenta Marco Bussone, presidente Pefc Italia, Uncem e Aiel -. Le foreste producono servizi ecosistemici fondamentali per tutto il Paese e rendono evidente la necessità di rafforzare strumenti di governance territoriale e politiche che sostengano concretamente le comunità che custodiscono questi patrimoni. Nessuno – prosegue – aveva mai messo in fila tutti i numeri delle foreste italiane e nei Comuni italiani. Pefc rende questo percorso a disposizione di tutti, per un viaggio in Italia di grande impatto e fascino”.

Fonte Ansa