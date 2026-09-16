Florovivaismo, 250mila occupati: i numeri di un settore in crescita

Il florovivaismo rappresenta una realtà economica e occupazionale di rilievo, capace di coinvolgere migliaia di imprese e un’ampia filiera di attività collegate alla produzione, alla cura e alla gestione del verde. Sono 250mila gli occupati tra imprese e indotto e oltre 30mila le aziende del settore. Un comparto nel quale la domanda di lavoro continua a crescere e nel quale assumono un ruolo sempre più importante competenze tecniche e professionalità specializzate. A fare il punto è Greenitaly, Salone internazionale del Florovivaismo e del Paesaggio.

250mila occupati e oltre 30mila aziende

Il settore del florovivaismo registra 250mila occupati tra imprese e indotto e più di 30mila aziende di settore. A segnalarlo è Greenitaly, Salone internazionale del Florovivaismo e del Paesaggio, in vista della sua seconda edizione, in programma a Fiere di Parma dal 7 al 9 ottobre. “L’indotto – informa una nota – è composto da lavoratori impiegati in ambiti chiave come i servizi dedicati, le macchine e le attrezzature, i mezzi di produzione, il confezionamento e il trasporto, ai quali si affiancano i professionisti impegnati nella realizzazione e manutenzione del verde pubblico e privato. La domanda di lavoro nel comparto continua a crescere e richiede figure con competenze sempre più specifiche, tra cui potatori, innestatori e gestori dei sistemi irrigui”.

Le competenze sempre più specializzate

“Il florovivaismo – afferma Gloria Oppici, brand manager di Greenitaly, Fiere di Parma – è fatto prima di tutto di persone, professionalità e competenze che spesso non sono conosciute al di fuori del settore. Raccontare questo mondo significa anche far comprendere quanta preparazione sia necessaria per produrre e curare il verde. Greenitaly si rivolge agli operatori ma anche a un pubblico più ampio, diffondere questa conoscenza è il primo passo per valorizzare i professionisti del settore e la loro formazione.”

Fonte Ansa