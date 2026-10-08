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Festa nazionale del cuoco: Termoli al centro della cucina italiana

Il 13 e 14 ottobre si celebra la "Festa nazionale del Cuoco" l’appuntamento organizzato dall’Unione italiana cuochi. Il Molise punta sulla valorizzazione dell’agroalimentare regionale

Di redazione
Foto di Nick Souza: https://www.pexels.com/it-it/foto/scaffali-inossidabile-12193823/

Termoli si prepara ad accogliere la Festa nazionale del cuoco, appuntamento dedicato ai professionisti della cucina e alla valorizzazione del patrimonio gastronomico italiano. L’iniziativa, in programma il 13 e 14 ottobre, è stata presentata a Campobasso nel corso di una conferenza stampa nella sede della Regione Molise. Al centro dell’evento anche le produzioni agroalimentari regionali, chiamate a svolgere un ruolo di primo piano.

La Festa nazionale del cuoco

Il 13 e il 14 ottobre prossimi Termoli ospiterà la ‘Festa nazionale del cuoco’ organizzata dall’Unione italiana cuochi. L’iniziativa è stata presentata oggi a Campobasso nel corso di una conferenza stampa nella sede della Regione Molise.

Il ruolo dell’agroalimentare molisano

“Un appuntamento – ha detto l’assessore alle Politiche agricole, Salvatore Micone – che accenderà i riflettori di tutta Italia sulla nostra terra. Non parliamo di un semplice evento ricreativo, ma di un simposio di altissimo rilievo che mette al centro i maestri della cucina, veri custodi del patrimonio culturale ed economico italiano. Il Molise non sarà un semplice spettatore passivo o una cornice scenografica. Il nostro agroalimentare sarà l’asse portante e il motore dell’evento. Per le aziende regionali, che operano ogni giorno in regime di qualità certificata, si apre un canale di promozione diretta e di contatti commerciali senza precedenti”.

Fonte Ansa

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