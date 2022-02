Truffa del falso Made in Italy: sequestrati 6 milioni di articoli

La Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 6 milioni di articoli per la casa contraffatti. Guadagno illecito per circa 10 milioni di euro

Venivano venduti come se fatti in Italia, col marchio “Made in Italy” bene in vista, ma erano stati prodotti in Cina, Pakistan e Turchia. La Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 6 milioni di articoli per la casa: posaterie, bilance, accessori d’abbigliamento, utensili per la cucina nonché bicchieri, piatti, tazze, tazzine utilizzati anche nel circuito del trasporto passeggeri su navi da crociera e treni.

La truffa del falso made in Italy

Sono 7 gli imprenditori denunciati per frode in commercio e vendita di prodotti industriali con segni mendaci. Individuati 5 depositi, a Torino e in alcuni comuni delle province di Napoli, Barletta-Trani, Macerata e Mantova. L’intera filiera distributiva è stata ricostruita attraverso l’esame analitico dei flussi degli approvvigionamenti e le relative procedure doganali.

La merce importata veniva presentata in dogana in imballi privi di indicazioni riconducibili a un’origine domestica per poi apporvi simboli tipici dell’italianità, idonei a ingannare il cliente finale. La truffa ha fruttato un guadagno illecito di circa 10 milioni di euro.

