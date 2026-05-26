Expo Antad 2026: cresce l’interesse del Messico per l’agroalimentare italiano

Si conferma in crescita l’interesse del mercato messicano verso l’agroalimentare italiano. La 43esima edizione di Expo Antad, principale fiera del retail e dell’ospitalità del Paese, ha rappresentato un’importante occasione di promozione per le aziende italiane presenti a Guadalajara. Tra incontri commerciali e nuove opportunità di business, il Made in Italy rafforza la propria presenza in Messico, soprattutto nei settori del vino, dell’olio e dei prodotti specializzati destinati ai consumatori attenti alla qualità e al benessere alimentare.

La fiera

Si è conclusa a Guadalajara la 43esima edizione di Expo Antad, fiera di riferimento in Messico per i settori della vendita al dettaglio, dell’ospitalità e della ristorazione. Dal 19 al 21 maggio 2026, l’Agenzia Ice ha coordinato un padiglione ospitando sei aziende nazionali del comparto agroalimentare, attive nella produzione di vino, olio, preparati al tartufo, conserve e macchinari per la panificazione. Le imprese hanno incontrato distributori, dirigenti dei supermercati e responsabili del commercio elettronico. La manifestazione ha accolto circa 52mila visitatori, confermando l’interesse locale per i cibi e le bevande di produzione italiana.

Le esportazioni

Nel 2025 le esportazioni di settore in Messico hanno raggiunto i 242 milioni di euro, con un incremento di quasi il 6%, secondo Trade Data Monitor. L’Italia è oggi il terzo fornitore europeo del Paese, distinguendosi nelle vendite di vino, olio, pasta e pomodori. Emergono infine ottime prospettive di sviluppo per i prodotti biologici e per gli alimenti dedicati a chi soffre di intolleranze.

Fonte Ansa