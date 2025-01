Evento inclusione a Jeddah, Locatelli: “Indispensabile lo scambio di buone pratiche tra Paesi”

Si è svolto l’evento dal titolo “Italia e inclusione: la persona al centro” nella Conference Hall del Villaggio Italia a Jeddah. Al termine dell’incontro, il Ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, ha sottolineato l’importanza dello “scambio di buone pratiche tra Paesi”.

La persona al centro

“L’evento realizzato oggi a Jeddah è stato un grande successo grazie alla partecipazione di molte persone”. Così il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli a margine dell’evento “Italia e Inclusione: la persona al centro”, che si è svolto nella Conference Hall del Villaggio Italia a Jeddah, in occasione del tour mondiale della Nave Amerigo Vespucci.

La valorizzazione dei talenti

“Il tema della valorizzazione dei talenti e delle competenze di ogni persona è sempre più centrale per il nostro Paese, che sta vivendo un’importante fase di rinnovamento grazie alla riforma della disabilità – ha aggiunto il Ministro -. Sono convinta che sia indispensabile lo scambio di buone pratiche tra Paesi e soprattutto proseguire con determinazione la promozione di uno sguardo che sia rivolto sempre di più alle potenzialità e non ai limiti. Le testimonianze che abbiamo ascoltato oggi sono state preziose, tra cui il contributo di Andrea Stella che ha seguito il Tour Vespucci con il suo catamarano accessibile “Lo spirito di Stella””.

Il Ministero per la Disabilità partner del tour dell’Amerigo Vespucci

Il Ministro ha poi annunciato che “a partire da questa tappa anche il Ministero per le disabilità è ufficialmente partner del tour e dall’1 marzo al 10 giugno organizzeremo molte attività con il mondo delle associazioni e del terzo settore per supportare iniziative concrete di valorizzazione delle potenzialità che riguardano ogni ambito della vita quotidiana”.

Le dichiarazioni del Ministro Crosetto

“Ringrazio – conclude Locatelli – il Ministro Guido Crosetto per aver ideato questo progetto, il Ministro Daniela Santanché, il Sottosegretario Rauti per il supporto, l’Ambasciatore Carlo Baldocci, il Comandante del Vespucci Capitano di Vascello Giuseppe Lai e tutti coloro che a vario titolo stanno lavorando per le diverse tappe. Ringrazio Nazaro Pagano, Presidente della Federazione Italiana delle Associazioni Nazionali di Persone con Disabilita’ (FAND) e Vincenzo Falabella, Presidente della Federazione Italiana per le Persone con Disabilità (FISH) che hanno condiviso, in apertura del panel, strategie e buone pratiche messe in campo dal mondo del Terzo Settore e tutti i partecipanti al panel di oggi: Serafino Corti, coordinatore del Comitato tecnico-scientifico dell’Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità; per la cooperativa “Luna Blu” il presidente Alberto Brunetti e Pietro Benelli; Davide Zubani, Presidente dell’Associazione “Si può fare”; per “Arte e Libro” Katia Mignogna (Presidente), Cristian Vida (amministratore), Marco Calderone e Gabriella Tavasani; Matteo Parsani, professore associato di matematica presso la KAUST di Jeddah; Andrea Stella, Presidente della Fondazione “Lo Spirito di Stella””. Nel corso della missione a Jeddah il Ministro Locatelli ha avuto modo di partecipare agli eventi “Fieracavalli Verona” e “Turismo”, e ha visitato “Help Center”, centro diurno per bambini con disabilità intellettive.