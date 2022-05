Eurispes: la Polizia è la più amata dagli italiani tra le forze dell’ordine

Anche quest’anno, la Polizia di Stato risulta la più amata tra le forze dell’ordine dagli italiani. Lo rivela il XXXIV Rapporto Italia 2022 [qui la sintesi, ndr] curato da l’Eurispes, l’Istituto di Studi Politici, Economici e Sociali fondato e presieduto da Gian Maria Fara. Nello specifico, dal rapporto si evince che gli italiani hanno fiducia nelle forze dell’ordine e, in particolare, nella Polizia di Stato.

I dati Eurispes

Per l’Istituto di Ricerca Eurispes è infatti la Polizia di Stato a vedere il proprio lavoro maggiormente apprezzato dai cittadini con il 60,3% dei consensi. Medaglia d’argento alla Guardia di Finanza con il 59,6%; Bronzo alla Polizia penitenziaria con il 59%. Al quarto posto, l’Arma dei Carabinieri che conquista in lusinghiero 55%. Last but not least, la Polizia locale apprezzata nel 43,3% dei casi.

Gli altri Corpi dello Stato: Marina al top

Tra gli altri Corpi dello Stato, ci sono: la Marina Militare, che raccoglie il consenso di sette italiani su dieci (70,3%). L’Aeronautica Militare vede attestarsi il numero di quanti si dichiarano fiduciosi al 68,7%. L’Esercito Italiano ottiene il 66,5% dei consensi. Buono anche il giudizio nei confronti della Guardia Costiera, inserita nella rilevazione a partire dallo scorso anno, con il 69,4% dei giudizi di apprezzamento. L’Intelligence del nostro Paese ottiene il riconoscimento della maggior parte del campione (56,6%) e infine i Vigili del Fuoco che si attestano con un ottimo 85,8% di giudizi positivi.

Il Presidente Sergio Mattarella mantiene il consenso

Anche nel 2022, come rilevato nei quattro anni precedenti, la quota dei fiduciosi nel Presidente della Repubblica supera la metà del campione intervistato e si attesa al 55,6%. Circa un terzo dei cittadini si dice invece poco o per niente fiducioso. Il gradimento nei confronti del Capo dello Stato è più diffuso tra gli elettori di centro-sinistra (72%), di centro (61,7%) e di centro-destra (61,4%).

Infine: il Parlamento raccoglie poco più di un quarto dei consensi presso i cittadini (25,4%); l’Esecutivo il 35,1%; la Magistratura il 41,3% e i Presidenti di Regione il 38,2%.

