Emirati Arabi ed Egitto creano una forza di sicurezza per Gaza

La guerra in Medio Oriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 265. L’Egitto e gli Emirati arabi uniti (Uae) si uniranno per creare una forza di sicurezza he lavorerebbe a fianco di funzionari palestinesi locali per la ricostruzione a Gaza. Diversi soldati israeliani sono stati feriti in un’esplosione in Cisgiordania.

Egitto e Emirati pronti per forza sicurezza a Gaza

L’Egitto e gli Emirati arabi uniti (Uae) sono pronti a partecipare ad una forza di sicurezza nel dopoguerra a Gaza. Lo hanno detto a Times of Israel 3 fonti informate del dosssier secondo cui il segretario di stato Usa Antony Blinken ha informato le controparti nel suo ultimo viaggio nella regione. Durante il suo viaggio in Qatar, Egitto, Israele e Giordania, Blinken – secondo le fonti – ha informato gli interlocutori che gli Usa hanno fatto progressi sul dossier ricevendo il sostegno di Egitto ed Emirati per la creazione – a certe condizioni – di una forza che lavorerebbe nella Striscia a fianco di funzionari palestinesi locali.

Almeno 17 soldati israeliani feriti in attacco a Jenin

Almeno 17 soldati israeliani sono stati feriti in un’esplosione nella città di Jenin, nella Cisgiordania occupata. Lo riferiscono media locali, come riporta Al Jazeera. Lo scoppio è avvenuto dopo un’imboscata tesa da combattenti palestinesi alle forze israeliane nel corso di intensi scontri nell’area di Jenin, lasciando alcuni soldati in condizioni critiche.

Fonte: Ansa