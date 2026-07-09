“E-state responsabili”: come proteggere i minori dai rischi online anche in vacanza

Un manuale per proteggere i più piccoli dai rischi online anche in durante i mesi estivi, quando durante le vacanze si passa più tempo con lo smartphone e sui social. E’ “E-state responsabili” e lo ha realizzato l’associazione Meter, fondata da don Fortunato Di Noto, impegnato da oltre trent’anni nella tutela dell’infanzia e nel contrasto alla pedocriminalità. Un decalogo che illustra i pericoli, come l’adescamento e i deepfake, e dà consigli come quello di non condividere foto dei minori in costume.

Il decalogo per l’estate

Si chiama “E-state responsabili”, il decalogo per proteggere i minori nel mondo digitale creato dall’associazione Meter. “Con l’arrivo dell’estate, i bambini e gli adolescenti trascorrono più tempo online, spesso utilizzando smartphone, tablet, videogiochi e social network durante i periodi di vacanza – si legge nel manuale -. È proprio in questi mesi che aumentano i rischi legati all’adescamento, alla diffusione incontrollata di immagini e all’esposizione dei minori negli ambienti digitali”.

I consigli

Si va dal divieto tassativo di non condividere foto dei bambini in costume, alla disattivazione della geolocalizzazione nella fotocamera dello smartphone, fino all’educazione al consenso familiare. Il rischio è che le foto pubblicate possano essere prelevate e utilizzate da malintenzionati per creare deepfake o immagini manipolate con AI. Tra i consigli vi è anche la verifica delle policy di centri estivi e scuole e la segnalazione tempestiva alle autorità competenti.

Fonte Agensir