Drone cade su Voronezh, evacuate due cittadine

Prosegue la controffensiva ucraina in territorio russo. La caduta di un drone della regione di Voronezh ha provocato un incendio vicino a strutture contenenti sostanze infiammabili. Per prudenza, due località sono state evacuate. Sempre in Russia, nel distretto di Kamensky, un secondo incendio è scoppiato in un deposito di petrolio sempre a causa di un drone ucraino.

Drone cade in regione russa di Voronezh, evacuate 2 località

I residenti di due le località della regione russa di Voronezh sono stati evacuati a causa della caduta di un drone che ha provocato un incendio vicino a strutture contenenti sostanze infiammabili: lo ha reso noto il governatore della regione, Alexander Gusev, come riporta la Tass. Il governatore ha spiegato che le difese aeree hanno intercettato elettronicamente il drone nel Comune di Rossosh, sottolineando che non ci sono stati danni o vittime.

Russia: in fiamme deposito petrolio nella regione di Rostov

Un vasto incendio è scoppiato nella notte in un deposito di petrolio nel distretto di Kamensky, nella regione russa di Rostov, attaccato dalle forze ucraine. Lo riporta il canale Telegram Rostov Novosti. In precedenza il governatore della regione aveva reso noto che quattro droni sono stati abbattuti sul territorio.

Kiev: “Salito a tre morti il bilancio dell’attacco russo su Kryvyi Rih”

E’ salito a tre morti il bilancio dell’attacco missilistico russo sulla città ucraina di Kryvyi Rih, mentre una persona risulta ancora dispersa. Lo ha riferito Serhiy Lysak, capo dell’amministrazione militare della regione di Dnipropetrovsk, citato da Ukrinform. “Ci sono tre morti a causa dell’attacco missilistico notturno su Kryvyi Rih. Un’altra persona risulta ancora dispersa. I soccorritori continuano a lavorare sulla scena della tragedia”, ha scritto Lysak su Telegram.

Fonte: Ansa