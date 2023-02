Doppio femminicidio nel Catanese: 2 donne uccise in strada a Riposto

Indagini dei Carabinieri di Catania sono in corso per accertare dinamiche e movente e se i due episodi siano collegati tra loro

Doppio femminicidio nel Catanese. A pochi minuti dalla scoperta di un omicidio nei pressi del Lungomare di Riposto, un altro corpo è stato trovato non molto lontano. In via Roma vicino alla villa Pantano, angolo Corso Italia. Lo riporta Catania Today.

Si tratterebbe di un’altra donna di 49 anni, anche lei uccisa con un colpo di pistola. Dalle prime indiscrezioni, ci sarebbe un rapporto di parentela con la vittima del primo omicidio scoperto questa mattina sempre a Riposto. La vittima di via Roma è stata trovata a terra, in una pozza di sangue, sul marciapiede non lontano dalla sua auto con all’interno il cagnolino che la aspettava.

Doppio femminicidio a Riporto

Una donna di 43 anni è stata uccisa, probabilmente con un colpo di pistola, sul lungomare Pantano di Riposto, nel Catanese. La vittima era dentro un’auto. In zona diversa del paese della riviera ionica è stata trovata ferita gravemente per terra, poi morta, ndr] colpita da arma da fuoco, un’altra donna. Sul posto sono presenti i carabinieri del comando provinciale di Catania.

Morta la donna ferita

E’ morta la donna che era stata ferita gravemente a colpi di arma da fuoco in via Roma a Riposto, nel Catanese. Sono stati inutili i tentativi di rianimarla sul marciapiede da parte di personale del 118.

E’ la seconda vittima di omicidio registrato nella cittadina ionica dopo il ritrovamento di una 43enne uccisa con un colpo di pistola nelle sua auto sul lungomare Pantano. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri del comando provinciale di Catania per accertare se i due delitti siano collegati.

Fonte: Ansa