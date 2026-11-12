Dizionari a confronto: studiosi e linguisti guardano al futuro della lingua italiana

Come cambia la lingua italiana e in che modo i dizionari ne registrano l’evoluzione? A queste domande sarà dedicata la giornata di studio in programma il 16 novembre presso l’Istituto della Enciclopedia Italiana. L’iniziativa riunirà alcuni tra i principali protagonisti della lessicografia nazionale, dall’Accademia della Crusca alla Treccani, per confrontare esperienze, criteri di lavoro e prospettive future nella documentazione e nella valorizzazione del patrimonio linguistico italiano.

L’iniziativa

L’italiano registrato nei dizionari sarà oggetto di una giornata di studio il 16 novembre prossimo presso l’Istituto della Enciclopedia Italiana, dalle 9.30: Accademia della Crusca, Devoto-Oli, Ovi e Tlio, Sabatini Coletti, Treccani e Zingarelli insieme per fare il punto sulla situazione attuale dei dizionari della lingua italiana e sul loro futuro. Direttori e direttrici dei dizionari, insieme al presidente e alla vicepresidente dell’Accademia della Crusca, confronteranno le impostazioni e le prospettive delle opere pubblicate o in corso di lavorazione e approfondiranno metodi, strategie e scelte programmatiche.

Gli interventi

La giornata inizierà con i due repertori dedicati alla lingua antica (Paolo Squillacioti per l’Opera del Vocabolario italiano e per il Tesoro della lingua italiana delle origini) e proseguirà con gli interventi di Mario Cannella (lo Zingarelli), Maurizio Trifone (il Devoto-Oli), Manuela Manfredini (il Sabatini Coletti), Valeria Della Valle e Giuseppe Patota (i Dizionari Treccani), Paolo D’Achille (l’Accademia della Crusca e i vocabolari, ieri e oggi). In chiusura l’intervento di Rita Librandi, per uno sguardo d’insieme tra passato e presente dei dizionari italiani.

Fonte Ansa