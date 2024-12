Disabilità, varato un fondo per la promozione dei diritti

Uno specifico emendamento alla manovra approvato dalla commissione Bilancio della Camera ha istituito un fondo per la promozione dei diritti delle persone con disabilità.

La dotazione del fondo

Arriva un fondo ad hoc per dare contributi a enti e associazioni per la promozione dei diritti delle persone con disabilità. Lo prevede un emendamento alla manovra approvato dalla commissione Bilancio della Camera. Il fondo avrà una dotazione di 1,5 milioni di euro per l’anno 2025 e servirà all’erogazione di “contributi a sostegno di enti organismi e associazioni per la promozione dei diritti delle persone con disabilità e della loro piena ed effettiva partecipazione ed inclusione sociale”. Sempre per la disabilità arrivano anche nuove risorse per la Fish (Federazione italiana per il superamento dell’handicap): con un emendamento alla manovra approvato dalla commissione, sono attribuiti alla Federazione 500.000 euro per il 2025.

Fonte: Ansa