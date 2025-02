Disabilità: il Ministro Locatelli incontra il Garante Maurizio Borgo

“Questa mattina ho avuto il piacere di incontrare per la prima volta l’Autorità Garante Nazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità: il Presidente Maurizio Borgo e i componenti, il professor Francesco Vaia e l’ingegnere Antonio Pelagatti. Un confronto prezioso per avviare una collaborazione concreta, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Avanti con impegno e determinazione”. E’ quanto ha scritto, in un post su Facebook, il Ministro per le disabilità, Alessandra Locatelli, al termine dell’incontro con il Garante delle persone con disabilità, l’avvocato Maurizio Borgo.

L’Autorità Garante per i diritti delle persone con disabilità

L’Autorità Garante per i diritti delle persone con disabilità ha debuttato il 1 gennaio 2025. Si tratta di un organismo collegiale e indipendente; il decreto legislativo che lo ha istituto è stato approvato dal Consiglio dei ministri il 17 luglio. Classe 1971, avvocato dello Stato, Borgo è capo di gabinetto della ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli.