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Dieta Mediterranea: nasce la rete dei ristoratori “messaggeri” del benessere

Menu stagionali, lotta allo spreco e valorizzazione del territorio al centro del patto promosso dall’Osservatorio Nazionale

Di redazione
Foto di Hector Farahani su Unsplash

La Dieta Mediterranea entra nei ristoranti con un nuovo progetto che punta a trasformare i locali in veri ambasciatori del benessere e della qualità alimentare. Grazie al patto promosso dall’Osservatorio Nazionale Dieta Mediterranea, i ristoratori aderenti adotteranno menu legati alla stagionalità, al territorio e alla sostenibilità, ricevendo una targa identificativa e un attestato ufficiale. L’iniziativa, già avviata in diverse regioni del Sud Italia, mira a diffondere uno stile di vita fondato su salute, convivialità e tradizione.

Il patto

Ristoratori come ‘messaggeri’ delbuon cibo e del benessere, con tanto di targa ad hoc per certificare il rispetto e l’adozione di determinate regole. È quanto prevede il patto per la salute fra l’Osservatorio Nazionale Dieta Mediterranea e il mondo della ristorazione, che vuole rendersi protagonista come “Messaggero della Dieta Mediterranea” nel promuovere il ‘modello alimentare’, che intercetta un consumatore sempre più esigente e consapevole. Un patto già operativo, sulla cui base sta nascendo una rete nazionale cui hanno aderito già numerosi ristoratori. E i primi, provenienti da Campania, Puglia e Basilicata, hanno ricevuto la targa da esporre fuori al locale e l’attestato di riconoscimento nel corso dell’evento organizzato alla Reggia di Caserta dall’Osservatorio Nazionale Dieta Mediterranea, che ha avuto come filo conduttore cibo, convivialità e salute, e a cui hanno preso parte operatori, studiosi, rappresentanti di istituzioni ed associazioni.

Le dichiarazioni

“Il ristoratore – spiega Vito Amendolara, presidente dall’Osservatorio Nazionale Dieta Mediterranea, composto da Fnob, Ciheam, Uni e Università Parthenope – esprime la volontà di adottare i menu elaborati e sviluppati dallo stesso Osservatorio, d’intesa con il C.R.E.A e il Dipartimento di Scienze e chimica degli alimenti dell’Università Vanvitelli della Campania. Il menu viene fornito una volta al mese ed  elaborato con prodotti legati al territorio e alla stagionalità, con particolare attenzione alle cotture e al contrasto allo spreco alimentare. Si tratta – aggiunge Amendolara – di un menu ‘narrante’, che accompagnerà il ristoratore e, a sua volta, il cliente fruitore verso un percorso di consapevolezza, per riscoprire il valore del cibo, il piacere del gusto e la forza della convivialità”.

Le procedure

I ristoranti saranno dotati di una targa  che li identificherà e potranno beneficiare di una consulenza di supporto per la realizzazione dei menu da parte di una scuola diformazione partner. “Dieta Mediterranea – sottolinea Amendolara - non esiste come ‘dieta’, ma come ‘modello alimentare’ ed è uno stile di vita, un modello riconosciuto dall’Unesco come  patrimonio immateriale dell’umanità che significa convivialità, salute, cibo, legame con il territorio, tradizione. In una parola, ‘qualità della vita’”.

Fonte Ansa

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