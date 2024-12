Diagnostica, più di un macchinario su tre ha oltre dieci anni

Un report realizzato dall’Agenas ha evidenziato che, più di un macchinario su tre utilizzato per la diagnostica, come ad esempio Tac, mammografi e Rmn, ha oltre dieci anni.

Il dato

Il 34% ha un’età minore o uguale a 5 anni, il 29% tra 5 e 10 anni, il 37% più di 10 anni; quelle che presentano una maggiore numerosità rispetto alla popolazione sono le Tac (o Tc, 37,3 per milione di abitanti), seguite dai mammografi (35,2 per milione) e dalle Rmn (risonanze magnetiche nucleari, 32,9 per milione di abitanti). Lombardia, Lazio e Campania sono le Regioni con il maggior numero di dispositivi, che per il 51% risultano allocati in strutture sanitarie pubbliche. Questi alcuni dei dati contenuti nel report “Le grandi apparecchiature sanitarie in Italia“, realizzato dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) in collaborazione con le Società scientifiche di settore ed il ministero della Salute.

L’obiettivo della ricerca

Obiettivo della ricerca è rendere disponibile la conoscenza aggiornata della dotazione, distribuzione sul territorio nazionale, livello tecnologico e obsolescenza delle grandi apparecchiature presenti nelle strutture delle varie Regioni e Province Autonome. Delle apparecchiature rilevate, in totale 8.228, il 44% è allocato in strutture private accreditate e il 6% in strutture private non accreditate. Si rileva, in particolare, una maggiore prevalenza nel pubblico per tutte le tipologie di apparecchiature ad eccezione delle risonanze magnetiche, che risultano collocate per il 60% in strutture private accreditate e dei mammografi, di cui il 52% si trova nel privato (accreditato e non accreditato).

Le apparecchiature

Per le Rmn, delle 1.940 apparecchiature totali 1.173 sono del privato accreditato e 622 del pubblico. A livello europeo, l’Italia presenta un numero di Tc e Rmn per milione di abitanti paragonabile a quello della Germania (36,5 Tc e 35,2 Rmn)) e superiore a quello di altri Paesi quali Spagna (21,4 Tc e 20,3) e Francia (19,5 e 17). A livello regionale, si passa dalle 1.377 apparecchiature della Lombardia (che precede il Lazio con 1.053 e la Campania con 857) alle 13 della Valle d’Aosta.

Fonte: Ansa