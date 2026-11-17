Medici, ex presidenti del Consiglio, giornalisti e artisti interverranno alla quindicesima edizione dell’Annual Meeting di Medici con l’Africa Cuamm il 21 novembre a Bologna. “Umanità da custodire. Dentro e fuori di noi” è il titolo dell’evento di quest’anno che metterà al centro le sfide dell’Africa e l’impegno “sul terreno” del Cuamm per tutelare la salute dei più poveri e costruire insieme un futuro di giustizia. Previsto un videomessaggio del presidente della Conferenza episcopale italiana (Cei) card. Matteo Zuppi. L’iniziativa, che sarà condotta dalla giornalista Giorgia Cardinaletti, è stata presentata oggi in conferenza stampa. “L’Annual Meeting nasce per rendere conto di ciò che facciamo a chi crede in noi e per motivare la nostra gente attorno al valore dell’umanità”, ha detto il direttore del Cuamm don Dante Carraro.

L’appuntamento

E’ stata presentata oggi la quindicesima edizione dell’Annual Meeting di Medici con l’Africa Cuamm, in programma sabato 21 novembre al PalaDozza di Bologna. “Umanità da custodire. Dentro e fuori di noi”: questo il titolo scelto per l’appuntamento di quest’anno, che punta a riportare al centro dell’attenzione l’Africa e l’impegno del Cuamm per la salute dei più poveri e lontani. Tanti gli ospiti e gli amici che saranno presenti sul palco, ma anche in platea, per dare voce a un’umanità che desideriamo custodire, aiutare e curare, per conoscere le priorità dell’intervento del Cuamm e le sfide future. In un presente in cui l’Africa è lontana dai riflettori e dall’interesse mediatico, il Cuamm vuole portare l’attenzione su un continente tanto vicino a noi e su un’Italia che ha ancora il coraggio e la voglia di costruire, insieme, un futuro più equo e giusto per tutti.

Promuovere la cooperazione

“Siamo molto felici del lavoro che possiamo fare insieme al Cuamm – ha dichiarato il sindaco Matteo Lepore – perché davvero abbiamo bisogno di promuovere cooperazione internazionale, umanità e non violenza nel mondo, e di essere una città chiamata a spendersi per un filo di speranza fattiva e concreta. Il Cuamm serve soprattutto a questo: a convincere tante persone a essere parte di una sfida assolutamente controcorrente, quella di vedere il mondo come un’occasione per fare qualcosa di buono e positivo. La storia del Cuamm ci appartiene, ci sentiamo parte di essa e per questo mettiamo a disposizione la nostra città con grande impegno e passione”.

Ritrovare l’umanità accanto ai fragili

“Solo da Bologna e dall’Emilia-Romagna sono partiti quasi 250 volontari – ha detto don Dante Carraro, direttore del Cuamm – non per fare vacanza, ma prendendo l’aspettativa per uno, due o tre anni, spendendosi al massimo. L’Annual Meeting nasce per rendere conto di ciò che facciamo a chi crede in noi e per motivare la nostra gente attorno al valore dell’umanità. In un tempo in cui ci vogliono convincere che prepotenza e arroganza siano la strada maestra, noi crediamo nel ritrovare la nostra umanità, custodendola dentro di noi e costruendola fuori, accanto ai più fragili in Africa”.

Prendersi cura

“L’Università di Bologna prende molto sul serio la proposta del Cuamm, con cui collaboriamo da anni per dare ai nostri specializzandi l’opportunità di trascorrere un periodo sul campo. Non è soltanto un’esperienza di medicina applicata, ma un percorso che riporta i nostri specializzandi all’essenza più profonda della professione: prendersi cura a 360 gradi delle persone. Anche pochi mesi sul campo bastano per cambiare il modo di esercitare il proprio lavoro e per tornare con una maggiore consapevolezza del valore del nostro Sistema Sanitario Nazionale” ha affermato il prof. Luigi Corvaglia, Direttore del Dipartimento di Pediatria dell’Università di Bologna.

La testimonianza

Un’esperienza a cui ha preso parte anche Laura Anile, pediatra ed ex Jpo, che nel 2023 ha trascorso sei mesi a Beira, in Mozambico. “Sono tornata più capace – racconta Laura – responsabile e con un approccio diverso alla cura. L’impatto con la mortalità neonatale e infantile è stato forte, ma il confronto quotidiano con i colleghi locali, abituati a gestire emergenze continue, e l’attività di formazione accanto agli infermieri hanno rappresentato uno scambio professionale e umano prezioso”.

Accoglienza a prossimità

“Medici con l’Africa è anche medici con il territorio: l’approccio con cui ci si affaccia all’Africa è lo stesso con cui operiamo qui, creando una rete di gruppi d’appoggio che sostengono l’organizzazione. Lo scopo è duplice: raccogliere fondi per sostenere l’azione del Cuamm sul campo e dare voce all’Africa, raccontando ciò che facciamo anche a chi non ne sente parlare in televisione. È lo stesso spirito di accoglienza e prossimità che portiamo avanti qui a Bologna, ad esempio con il servizio quotidiano dei nostri volontari in Questura” ha spiegato Alberto Battistini, volontario Cuamm.

Chi interverrà

La giornalista del Tg1 Giorgia Cardinaletti modererà gli interventi di Matteo Lepore, Sindaco di Bologna, card. Matteo Zuppi, Presidente Conferenza Episcopale Italiana (video messaggio), Luca Rizzo Nervo, Delegato del Presidente della Regione alle Politiche Migratorie, Claudio Cipolla, Vescovo di Padova e Presidente del Cuamm, Giovanni Putoto, Medico Cuamm, Fabio Manenti, Medico Cuamm, Marco Gilli, Presidente Fondazione Compagnia di San Paolo, Moustapha Kabba, Direttore sanitario, Ministero della Salute della Sierra Leone. Interverranno inoltre Luigi Corvaglia, Direttore Dipartimento Pediatria, Università di Bologna, Marco Rusconi, Direttore Agenzia Italiana per la cooperazione allo sviluppo, Alberto Mantovani, Presidente Fondazione Humanitas per la Ricerca, Ferruccio De Bortoli, Presidente della Fondazione Corriere della Sera, Agnese Pini, Direttrice de il Resto del Carlino, la Nazione, il Giorno, Romano Prodi, Presidente Fondazione per la collaborazione tra i popoli, Paolo Gentiloni, già Commissario europeo per l’Economia e già Presidente del Consiglio, Veronica Fasoli, Pediatra Cuamm, Alberto Battistini, Volontario Cuamm Italia, Simona Cavallari, Attrice, Oleksandra Matviichuk, Premio Nobel per la pace 2022, Centro per le libertà civili, Niccolò Fabi, Cantautore, Dante Carraro, Direttore di Medici con l’Africa Cuamm.