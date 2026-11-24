La nuova missione di Mission Bambini nel Nepal colpito dalla alluvioni e portare cure salvavita ai piccoli con cardiopatie congenite. Fino al 6 dicembre una squadra medica volontaria raggiungerà le comunità dove la situazione è più urgente, a Kathmandu e nella regione rurale di Tanahu, nell’ambito del programma Cuore di Bimbi, per interventi chirurgici e screening cardiologici.

Lo scopo della missione

“Le recenti alluvioni hanno riportato l’attenzione sulle difficoltà che tante comunità si trovano ad affrontare, ma il bisogno di cure per i bambini con cardiopatie non si ferma. Con questa missione vogliamo raggiungere chi ha più difficoltà ad accedere ai servizi sanitari specializzati e offrire risposte concrete ai bisogni dei piccoli pazienti e delle loro famiglie. Allo stesso tempo, investire nella formazione del personale medico locale significa contribuire a costruire competenze che resteranno sul territorio anche dopo la nostra partenza”, così il Direttore Generale di Mission Bambini Stefano Oltolini. Alla missione prenderà parte anche Fabio Ravezzani, giornalista e Direttore di Telelombardia, che accompagnerà la Fondazione in Nepal per conoscere da vicino le attività del programma Cuore di bimbi. Già coinvolto nelle iniziative di Mission Bambini a Milano come tutor volontario nelle scuole, Ravezzani ha scelto di sostenere anche questo progetto internazionale, attivando una raccolta fondi dedicata per contribuire concretamente alla missione.

Accesso a cure specialistiche

Il cuore della missione sarà a Kathmandu, dove sono previsti 10 interventi chirurgici per bambini affetti da cardiopatie congenite, che potranno così accedere a cure specialistiche altrimenti difficilmente disponibili. Per questi piccoli pazienti, la possibilità di essere operati rappresenta un’opportunità fondamentale per migliorare la propria salute e avere la possibilità di crescere.

Diagnosi precoci

La missione coinvolgerà anche la regione rurale di Tanahu, nelle aree interessate dalle alluvioni, dove sarà organizzato un campo di screening cardiologico rivolto a oltre 2.000 bambini. L’obiettivo è individuare precocemente eventuali patologie cardiache e identificare i piccoli pazienti che necessitano di ulteriori accertamenti e cure. Accanto alle attività cliniche, l’équipe promuoverà momenti di formazione e affiancamento del personale sanitario locale, contribuendo a rafforzarne le competenze nella diagnosi e nella gestione delle cardiopatie pediatriche.

Il programma “Cuore di bimbi”

Attivo dal 2005, il programma Cuore di bimbi di Mission Bambini nasce per garantire diagnosi, cure e interventi chirurgici ai bambini con cardiopatie congenite che vivono in Paesi dove l’accesso ai servizi di cardiologia e cardiochirurgia pediatrica è ancora limitato. Accanto agli interventi sanitari, la Fondazione promuove attività di formazione e affiancamento del personale medico locale, con l’obiettivo di rafforzare le competenze diagnostiche e terapeutiche e contribuire a rendere i sistemi sanitari sempre più autonomi nella gestione delle patologie cardiache infantili. Nel corso degli anni, il programma ha permesso di operare 2.897 bambini, visitare oltre 38mila minori e formare 708 professionisti sanitari locali. Nel 2026 le équipe mediche volontarie di Mission Bambini sono state impegnate in missioni in Zambia, Uganda, Tanzania ed Eritrea e si preparano ora a raggiungere il Nepal, dove la Fondazione è attiva dal 2019 in collaborazione con il partner locale Save the Heart. La missione in Nepal, nella regione rurale di Tanahu, si inserisce in questo percorso e prevede screening cardiologici pediatrici e attività di formazione rivolte al personale sanitario locale. L’obiettivo è raggiungere i bambini che vivono lontano dai centri specializzati, individuare tempestivamente eventuali cardiopatie e contribuire a rafforzare le capacità di assistenza sul territorio, affinché le competenze condivise possano continuare a generare benefici anche dopo la conclusione della missione.

Come sostenere la missione in Nepal

Per contribuire alle attività di Cuore di bimbi e sostenere concretamente i bambini che necessitano di cure, è possibile partecipare alla raccolta fondi promossa da Fabio Ravezzani in occasione della missione: https://attivati.missionbambini.org/project/fabio-ravezzani-missione-nepal