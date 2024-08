L’uso di armi nucleari provoca gravi danni alla salute umana e all’ambiente, con effetti duraturi sull’ecosistema. Rosario Valastro, presidente della Croce Rossa Italiana, ha ribadito l’importanza di un mondo libero da armi nucleari, esortando l’Italia a ratificare il Trattato per la proibizione delle armi nucleari (TPNW), in vigore dal 2021. . Il trattato vieta lo sviluppo, l’uso e la minaccia di uso delle armi nucleari e prevede obblighi per l’assistenza alle vittime e il risanamento ambientale.

Croce Rossa Italiana sollecita la ratifica del Trattato contro le armi nucleari

“L’uso di armi nucleari ha un impatto devastante sulla salute umana e sull’ambiente. Un mondo libero da queste armi è un mondo libero dagli effetti delle radiazioni che derivano da qualsiasi loro impiego o sperimentazione. Conseguenze che sono pesanti e che si abbattono su tutto l’ecosistema nel lungo periodo. È necessario che anche per l’Italia arrivi la ratifica del Trattato per la proibizione delle armi nucleari (TPNW), entrato in vigore nel 2021. Questo è l’obiettivo a lungo termine della campagna Nuclear Experience, lanciata dalla Croce Rossa Italiana il 26 settembre del 2019″. Lo sottolinea Rosario Valastro, presidente della Cri, in occasione della Giornata Internazionale contro i Test Nucleari. ” Il Trattato vieta infatti lo sviluppo, i test, la produzione, il trasferimento, il possesso, l’utilizzo e la minaccia di utilizzo di armi nucleari, e contiene anche obblighi sull’assistenza alle vittime e sul risanamento ambientale a seguito di test nucleari. La sua ratifica universale è l’unico modo per garantire all’Umanità un futuro sostenibile e sicuro”, conclude così Valastro nel suo comunicato.

Fonte: Ansa