Cozze, allarme in Emilia-Romagna: le temperature elevate minacciano gli allevamenti

È allarme negli allevamenti di cozze dell’Emilia-Romagna, dove le temperature eccezionalmente elevate stanno provocando una diffusa moria e mettendo a rischio la produzione. Le associazioni della cooperazione hanno segnalato alla Regione una situazione che si inserisce in un quadro già segnato da diverse emergenze ambientali, dal granchio blu alla mucillagine e all’anossia. L’amministrazione regionale ha avviato una ricognizione per quantificare danni e perdite e verificare gli strumenti disponibili per sostenere le imprese del settore.

L’allarme

Sos degli allevamenti emiliano-romagnoli per una diffusa moria di cozze a causa delle elevate temperature e delle condizioni critiche, conseguenti, degli habitat marini. Lo segnalano le associazioni della cooperazione – Agci Emilia-Romagna, Confcooperative Agroalimentare e Pesca Emilia-Romagna e Legacoop Emilia-Romagna – alla Regione, che ha avviato una ricognizione dell’entità dei danni e delle perdite di produzione e si è attivata per verificare gli strumenti di sostegno a disposizione.

Le dichiarazioni

L’attenzione è massima, considerando il quadro già complesso. “Parliamo di imprese che negli ultimi anni hanno già dovuto affrontare una successione di emergenze e criticità ambientali, dalla proliferazione del granchio blu, che ha colpito duramente la molluschicoltura regionale, fino ai fenomeni di mucillagine e anossia che hanno interessato il nostro mare – spiega Alessio Mammi, assessore regionale all’Agricoltura e alla Pesca – A queste difficoltà si aggiungono oggi gli effetti delle temperature eccezionalmente elevate, che stanno mettendo nuovamente a rischio la produzione, la redditività delle imprese e la loro capacità di programmare gli investimenti e garantire continuità occupazionale. Per questo, sulla base degli esiti della ricognizione, valuteremo tutte le possibilità di intervento previste”.

Fonte Ansa