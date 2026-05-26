Corruzione e mafie: trasparenza e strumenti di vigilanza contro la criminalità

I volti della corruzione e come contrastarla. Questi i temi al centro dell’incontro tenutosi al liceo “V. Cuoco” di Isernia, dove il docente di diritto amministrativo della Luiss di Roma Bernardo Giorgio Mattarella e il professore di strategie di contrasto alla criminalità organizzata transnazionale al RIACS di Newark (USA) Vincenzo Musacchio hanno spiegato agli studenti l’importanza della trasparenza amministrativa e quali sono gli strumenti necessari per combattere le infiltrazioni mafiose. I due esperti, rispondendo alle domande degli studenti, hanno ricordato che la legalità è una pratica quotidiana.

L’incontro

In un momento storico in cui la trasparenza amministrativa e la lotta alla criminalità organizzata dovrebbero essere i principali pilastri per la tenuta democratica del Paese, a Isernia si è tenuto un incontro con gli studenti che ha affrontato i temi della corruzione, dell’etica del potere, della trasparenza istituzionale e del contrasto alle infiltrazioni mafiose. L’evento ha visto la partecipazione del prof. Bernardo Giorgio Mattarella, ordinario di diritto amministrativo alla LUISS di Roma, e del prof. Vincenzo Musacchio, docente .

Malfunzionamento della PA

Nel suo intervento, Mattarella ha analizzato la corruzione intesa come un malfunzionamento sistemico della pubblica amministrazione che mina il rapporto di fiducia tra cittadini e Stato. “La corruzione è un parassita della democrazia,” ha aggiunto. “Non si combatte solo con la repressione penale, ma attraverso una riforma profonda della cultura amministrativa. La semplificazione dei processi e l’effettiva attuazione della trasparenza non sono meri adempimenti burocratici, ma i veri anticorpi capaci di prevenire il malaffare prima che diventi cronico”. Mattarella ha infine sottolineato come l’efficienza delle istituzioni sia la prima forma di prevenzione: uno Stato che funziona e che decide in tempi certi toglie spazio di manovra a chi cerca scorciatoie illecite.

Corruzione strumento delle mafie

L’intervento di Vincenzo Musacchio, invece, si è concentrato sul legame simbiotico tra corruzione e mafie, spostando il focus sulla dimensione criminale, evidenziando come la corruzione sia diventata lo strumento d’elezione delle organizzazioni mafiose moderne, preferito alla violenza per la sua capacità di generare profitti ingenti in modalità silente. “Le mafie oggi non sparano, corrompono,” ha affermato Musacchio. “La corruzione è il metodo mafioso nuovo che permette alle consorterie criminali di penetrare nell’economia legale”. “Esiste un legame inscindibile: dove c’è un alto tasso di corruzione, la mafia trova un terreno fertile condizionando decisioni politiche, economiche e finanziarie”. “Senza il sostegno dei colletti bianchi, le mafie avrebbero vita breve”. Musacchio ha poi invocato un potenziamento della cooperazione internazionale e degli strumenti di monitoraggio sui flussi finanziari e una maggiore protezione per i collaboratori di giustizia, figure chiave per scardinare il muro di omertà che protegge gli scambi corruttivi e mafiosi.

Approccio multidisciplinare

Il confronto si è concluso con una visione condivisa tra i due autorevoli giuristi: la lotta alla corruzione e alle mafie richiede un approccio multidisciplinare. Se da un lato è necessaria una cornice legislativa rigorosa e una pubblica amministrazione trasparente (come evidenziato da Mattarella), dall’altro occorre una vigilanza investigativa e giudiziaria costante che sappia leggere l’evoluzione delle “nuove mafie” (come sottolineato da Musacchio).

Legalità pratica quotidiana

Nell’incontro, infine, rispondendo alle numerosissime domande degli studenti, i due relatori hanno ribadito che la legalità non è un concetto astratto, ma una pratica quotidiana che richiede coraggio civile, partecipazione e rigore istituzionale.