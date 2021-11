Corpo di un uomo trovato in un cantiere, si costituisce ex datore di lavoro

Un uomo di 35 anni si è costituito per la morte dell’operaio Bonifazio Buttacchio, 57 anni, il cui corpo è stato trovato, su allarme di alcuni passanti, questa mattina in un cantiere edile a San Severo, in provincia di Foggia. Si tratterebbe di un suo ex datore di lavoro che, a quanto si apprende, avrebbe colpito l’operaio al culmine di un litigio per questioni di lavoro. L’ipotesi è che l’uomo sia stato ucciso con un colpo di pistola alla testa e i militari sono impegnati nella ricerca dell’arma.

Le indagini

Il presunto autore del gesto si trova ora nella caserma dei carabinieri di San Severo, sottoposto a interrogatorio dal pubblico ministero Roberta Bray. Gli agenti dell’Arma stanno ascoltando gli altri operai della sua ditta per ricostruire i rapporti che legavano la vittima con il suo ex datore di lavoro.

