Corea del Nord: riprendono le vaccinazioni salvavita grazie a Unicef

Più di 800.000 bambini e 120.000 donne in gravidanza saranno vaccinati in una campagna nazionale lanciata lunedì dal governo della Repubblica Popolare Democratica di Corea con il supporto dell’Unicef. La campagna di vaccinazione “raggiungerà i bambini e le donne in gravidanza di tutte le 210 contee che non hanno ricevuto i vaccini salvavita dall’inizio della pandemia da Covid-19 nel 2020”, precisa una nota dell’Unicef. “Questa campagna è un’importante pietra miliare nel nostro impegno a vaccinare tutti i bambini” del Paese “e a proteggerli dalle più comuni malattie infantili”, dichiara Roland Kupka, rappresentante ad interim dell’Unicef. “Questo è il primo passo per ripristinare l’immunizzazione di routine e colmare il divario che ha lasciato i bambini vulnerabili a malattie prevenibili”.

Fonte: Ansa