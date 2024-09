Il cordoglio di Piantedosi per la morte del vigile del fuoco a Foggia

Il ministro dell’interno, Matteo Piantedosi, ha espresso ai familiari il proprio cordoglio per la morte del vigile del fuoco travolto dalla piena di un torrente nel foggiano mentre prestava soccorso alla popolazione. La vittima è stata trascinata via dalla corrente, il corpo è stato ritrovato ritrovato dopo ore di ricerche.

Piantedosi: “Addolorato per la morte del vigile del fuoco”

“Sono profondamente addolorato per la tragica scomparsa del caporeparto dei Vigili del fuoco la cui auto è stata travolta dalla piena di un torrente mentre, con la sua squadra, era impegnato nel foggiano per prestare soccorso alla popolazione dopo che un’ondata di maltempo aveva colpito il territorio”. Lo ha dichiarato il ministro dell’interno, Matteo Piantedosi. “Ai suoi familiari e a tutto il Corpo – ha aggiunto – esprimo la mia vicinanza e le mie più sentite condoglianze. Al collega che era nell’autovettura, rimasto ferito e ricoverato in ospedale, gli auguri di una pronta guarigione”.

Trovato corpo del pompiere disperso nel Foggiano

È stato ritrovato il corpo del caporeparto dei Vigili del fuoco intervenuto ieri sera insieme ai colleghi per aiutare automobilisti rimasti in panne dopo essere stati sorpresi da una bomba d’acqua abbattutasi nel Foggiano. A quanto si è appreso, il cadavere è stato rinvenuto in un canale che costeggia la statale 89 tra San Severo ed Apricena. Il pompiere faceva parte del gruppo dei Vigili del fuoco partito da Foggia. Il corpo dell’uomo è stato trovato all’interno dell’auto di servizio travolta dalle acque e finita nel canale. L’auto è stata trascinata dall’acqua mentre il vigile del fuoco, insieme con un collega che è riuscito a salvarsi, stava intervenendo per soccorrere gli automobilisti. L’altro pompiere è riuscito a uscire dal mezzo ed è stato recuperato dai colleghi. Si trova in ospedale a San Severo e nelle prossime ore sarà dimesso. Il corpo del caporeparto è stato ritrovato all’interno del fuoristrada nei pressi di un canale a circa 700 metri dal luogo in cui la piena li ha sorpresi. Le campagne nell’area sono tuttora completamente allagate. Oltre a prestare soccorso agli automobilisti bloccati, i vigili del fuoco, con la Protezione civile, sono impegnati nel bonificare scantinati, garage e box invasi dall’acqua.

Maltempo nel Foggiano, agricoltore: “ho visto diverse auto travolte”

“Erano le 20 circa quando ha iniziato a piovere forte. Circa tre quarti d’ora di pioggia intensa e qui attorno si è tutto allagato. Ho visto un’auto portata via dall’acqua e poi il fuoristrada dei vigili del fuoco trascinato dalla corrente”. E’ il racconto di un agricoltore di 65 anni che abita da oltre dieci anni nella zona a ridosso della piena del canale lungo la statale 89 tra San Severo ed Apricena nel Foggiano dove un pompiere è morto. “Un disastro, è stata una vera bomba d’acqua, simile a quella venuta giù qualche anno fa – ha raccontato – Anche se in quella occasione non ci furono vittime”.

