Coppia di anziani trovata senza vita dal figlio: ipotesi omicidio – suicidio

Una coppia di anziani, marito e moglie di 80 anni lui e 75 lei, sono stati trovati cadavere questa mattina nella loro abitazione di Castagneto Carducci (Livorno). Secondo la prima ipotesi dei Carabinieri, giunti in loco allertati dal figlio della coppia, potrebbe trattarsi di un caso di omicidio-suicidio ed essere stato il marito ad aver ucciso la donna per poi suicidarsi.

Coppia di anziani trovata senza vita dal figlio in casa

Una vera e propria tragedia quella che si è consumata all’interno di un’abitazione di Castagneto Carducci, paese in provincia di Livorno, intorno alle 6.30 di oggi, giovedì 16 febbraio. Un 80enne, Bruno Falleni, avrebbe sparato alla moglie 75enne, per motivi ancora al vaglio degli inquirenti, prima di togliersi la vita. Lo scrive Livorno Today. Entrambi i coniugi, secondo quanto appreso, erano malati da tempo.

A fare la tragica scoperta sarebbe stato il figlio della coppia che ha allertato subito il 112 il quale ha inviato sul posto le ambulanze della Misericordia di Castagneto Carducci, della Pubblica Assistenza di Cecina con il medico del 118 e i carabinieri di Castagneto e Cecina. Purtroppo però all’arrivo dei volontari per la coppia non c’era più niente da fare e al medico non è restato altro da fare che constatare il decesso di entrambi.

Fonte: Ansa