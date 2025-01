Contest Ragazzi Speciali 2025: emozioni e talento protagonisti della quarta edizione

Emozionante e partecipata la quarta edizione del Contest Ragazzi Speciali 2025 Regione Marche. Nove studenti speciali, affiancati ognuno da un loro compagno di classe e dagli insegnanti di cucina e sostegno, si sono sfidati ai fornelli per volare alla finale nazionale del 16 febbraio a Rimini in occasione dei Campionati della Cucina Italiani 2025 organizzati dalla Federazione Italiana Cuochi. Hanno partecipato al concorso tutti gli istituti alberghieri delle Marche. La gara si è svolta giovedì 16 gennaio 2025 all’IIS A. Panzini di Senigallia con l’adesione di tutte le 9 scuole alberghiere marchigiane: ⁠IIS Einstein – Nebbia Loreto, ⁠IPSSEOA Celso Ulpiani Ascoli Piceno, IIS Carlo Urbani – Einaudi sede di Porto Sant’Elpidio, ⁠IIS Carlo Urbani – Tarantelli sede di Sant’Elpidio a Mare, I.P.S.S.A.R “S. Marta” Pesaro, ⁠⁠⁠IIS Giuseppe Celli – sede IPSSAR Piobbico, IIS Filippo Buscemi San Benedetto del Tronto, IPSEOA Girolamo Varnelli Cingoli, IIS Panzini Senigallia.

Il tema della competizione

Tema della competizione 2025 “Dieta Mediterranea e gli Agricoltori Custodi”. Ogni squadra ha avuto a disposizione 45 minuti di tempo per preparare il piatto e 15 minuti per riordinare e sanificare la postazione di lavoro. Il risultato della giuria ha evidenziato in tutti impegno e capacità oggettive. La decisione della giuria è stata quella di assegnare a tutti la medaglia d’oro (in totale 18 medaglie) e di decretare 1 oro assoluto.

La giuria

L’oro assoluto è stato assegnato a: Alice Tofoni e Gloria Cameli accompagnate dai professori Stefania Boccaccini e Andrea Rossi dell’IIS Carlo Urbani – Tarantelli sede di Sant’Elpidio a Mare. Vittoria che l’istituto di Sant’Elpidio a Mare si porta a casa per il secondo anno consecutivo. A valutare gli studenti in gara sono stati: Presidente di Giuria lo Chef Lorenzo Alessio della Federazione Italiana Cuochi, lo Chef Giuseppe Palmisano della Federazione Italiana Cuochi, lo Chef Antonio Ciotola cuoco non vedente e Presidente Onorario del Dipartimento Solidarietà Emergenze della Federazione Italiana Cuochi, Ambra Micheletti Agronoma dell’Agenzia Marche Agricoltura Pesca responsabile del comparto Biodiversità Marche. A coordinare con precisione e maestria i lavori nella cucina di gara della scuola è stato lo chef prof. Paolo Piaggesi Presidente del Dipartimento Solidarietà ed Emergenze Marche. A presentare il momento dedicato alle premiazioni la giornalista Agnese Testadiferro.

La cerimonia di premiazione

La cerimonia di premiazione si è svolta dopo un pranzo conviviale curato dalle classi IV B, IV D e IV F dell’’IIS A. Panzini di Senigallia, con il coordinamento del Prof. Roberto Mantoni in cucina e dei Prof. Luigino Bruni e Pino Forte. L’accoglienza della giornata è stata curata sempre dai giovani studenti dei vari corsi di studio della scuola alberghiera senigalliese. Numerose le personalità presenti per l’occasione: autorità civili, militari e religiose, funzionari pubblici e funzionari.

Le personalità presenti

Presenti il Presidente Francesco Acquaroli della Regione Marche, l’assessore Chiara Biondi della Regione Marche, il Sindaco di Senigallia Massimo Olivetti e gli assessori Simona Romagnoli e Cinzia Petetta. Presente anche Don Aldo Buonaiuto sacerdote e parroco della collegiata di San Nicolò di Fabriano e anima della Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII. Il Presidente di Agenzia Marche Agricoltura Pesca Marco Rotoni e il Direttore di Agenzia Marche Agricoltura Pesca Francesca Severini. Il Generale Nicola Conforti Legione Comandante Carabinieri Marche, il Generale Nicola Altiero Comandante Regionale della Guardia di Finanza, il Capitano Alfredo Russo Comandante NAS Ancona, il Colonnello Roberto Di Costanzo Comandante Carabinieri Provincia di Ancona, il Comandante Barbara Assanti della Polizia Locale di Senigallia, il Capitano Felicia Basilicata Comandante Compagnia Carabinieri Senigallia, il Comandante Salvatore Valente della Capitaneria di Porto di Senigallia, il Tenente Francesco Cavuoto Comandante della Tenenza Guardia di Finanza di Senigallia. Presente il Direttore della Confcommercio Marche Centrali Massimiliano Polacco, il Dott. Alberto Monachesi di Tipicità, Luciano Bardella Patron dell’Hotel Le Grotte di Genga e Mario D’Alesio Patron del Resort Marchese del Grillo di Fabriano.

Le dichiarazioni

«Sono emozionato e onorato di vedere in tutti quanti hanno partecipato a questo splendido evento una gioia immensa – afferma Luca Santini Presidente di Unione Regionale Cuochi Marche – La presenza delle autorità intervenute così numerose è testimonianza di grande vicinanza all’istituzione scolastica che attraverso percorsi didattici mirati alla crescita umana prima e professionale poi dei Ragazzi Speciali, li prepara all’ingresso nel mondo del lavoro».

«Saper lavorare in team, questo hanno dimostrato con grande forza tutte e nove le coppie di studenti in gara. Piatti articolati e ben eseguiti sono lì a testimoniare con quanta cura hanno pensato nelle settimane passate al piatto ed ai suoi ingredienti, con il rigore che la gara richiede hanno poi eseguito alla perfezione le preparazioni – sottolinea Simone Baleani Consigliere Nazionale della Federazione Italiana Cuochi – Le scuole hanno a cuore i Ragazzi Speciali, li seguono con percorsi didattici dedicati ed i risultati oggi li abbiamo visti nei piatti proposti. Le famiglie sono felici che i loro figli possano essere inseriti, tenendo conto delle singole abilità, nel mondo del lavoro una volta terminato il percorso di studi».