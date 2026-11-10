Colletta alimentare: educare i giovani alla solidarietà e al valore del cibo

La solidarietà non è astratta, bensì un gesto concreto che si può vivere in prima persona riconoscendo di avere qualcosa da offrire anche da giovani. E’ stato questo il messaggio rivolto agli studenti nel corso dell’incontro tra il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara e Fondazione Banco Alimentare con gli studenti per il lancio della 30esima Giornata nazionale della Colletta alimentare in una scuola di Milano. La manifestazione di raccolta degli alimenti si terrà il 14 novembre in 12mila supermercati in tutta italia grazie al contributo di 160mila volontari e andrà ad aiutare oltre 1,7 milioni di persone in difficoltà attraverso le organizzazioni sul territorio. L’evento di oggi è stato anche l’occasione per la firma di un protocollo d’intesa e per la presentazione di “Food Heroes-Gli eroi del cibo” sulla piattaforma globale Roblox, un modo per sensibilizzare i più giovani sul sul valore del cibo e sulla lotta allo spreco alimentare mediante un linguaggio a loro congeniale, quello del gaming.

L’incontro

In un tempo in cui tanti giovani scendono in piazza per esprimere le proprie idee, chiedere ascolto e manifestare il desiderio di cambiare la società, esiste anche un’altra forma di partecipazione: quella che si traduce in gesti concreti di attenzione verso gli altri. È il messaggio al centro dell’incontro che si è svolto oggi presso la Scuola Media Mameli di Milano, dove il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha incontrato gli studenti per lanciare la 30esima Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, in programma sabato 14 novembre. L’invito che è stato rivolto ai ragazzi è quello di diventare protagonisti di un’esperienza collettiva che da trent’anni coinvolge 160.000 volontari in tutta Italia, di cui 30.000 under 25: dedicare un po’ del proprio tempo per raccogliere alimenti destinati a chi vive una situazione di difficoltà. Un gesto semplice, ma capace di generare un risultato importante e, soprattutto, di educare alla responsabilità, alla condivisione e alla capacità di riconoscere i bisogni degli altri.

L’iniziativa

La 30esim Giornata Nazionale della Colletta Alimentare il cui tema per questa edizione è “Gesti che costruiscono pace” coinvolgerà, sabato 14 novembre, oltre 12.000 supermercati e più di 160.000 volontari in tutta Italia, di cui oltre 30.000 under 25. Gli alimenti raccolti saranno destinati a 1.793.000 persone in difficoltà, attraverso le 7.600 organizzazioni partner territoriali sostenute da Banco Alimentare. In Lombardia, la mobilitazione vedrà il coinvolgimento di 46.000 volontari in 1.820 punti vendita. Gli alimenti raccolti contribuiranno a sostenere oltre 210.000 persone in difficoltà, attraverso la rete di circa 1.100 organizzazioni caritative convenzionate con Banco Alimentare della Lombardia.

Il protocollo d’intesa

L’incontro è stato l’occasione per la firma del Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito e la Fondazione Banco Alimentare ETS. L’accordo prevede la promozione di progetti e campagne di sensibilizzazione nelle scuole di ogni ordine e grado sui temi della lotta allo spreco alimentare, del valore del cibo e dell’educazione alimentare, coinvolgendo studenti, docenti e famiglie. Tra gli obiettivi anche quello di rafforzare la collaborazione tra scuole, famiglie, imprese e associazioni e di valorizzare la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare come occasione educativa.

Gli eroi del cibo

Nel corso dell’incontro Banco Alimentare ha presentato anche Food Heroes – Gli eroi del cibo, una nuova esperienza educativa realizzata sulla piattaforma globale Roblox, che in Italia conta circa 4,5 milioni di utenti mensili. Attraverso il linguaggio del gaming il progetto vuole sensibilizzare i più giovani sul valore del cibo e sulla lotta allo spreco alimentare. L’esperienza è pensata per andare oltre il mondo virtuale: avvicinare i ragazzi alla missione di Banco Alimentare, favorire la conoscenza delle sue attività e stimolare nuove forme di partecipazione, fino al possibile coinvolgimento dei giovani nel volontariato.

Scoprire la solidarietà

“Vorremmo che sempre più ragazzi scoprissero che la solidarietà non è qualcosa di astratto, né un tema da affrontare soltanto sui libri. È un’esperienza che si può vivere in prima persona, mettendosi in gioco e scoprendo che ciascuno ha qualcosa da offrire. In questi anni la Colletta ha dimostrato la straordinaria capacità delle persone di mobilitarsi per un bisogno comune. Anche attraverso il nuovo gioco educativo vogliamo parlare ai giovani con un linguaggio vicino alla loro esperienza», ha dichiarato Marco Piuri, presidente della Fondazione Banco Alimentare ETS.