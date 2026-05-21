“Cinquant’anni con cura”: l’esperienza di prossimità ai malati della Fondazione Floriani

Cinquant’anni dedicati all’accompagnamento dei malati inguaribili e delle loro famiglie, mettendo al centro la dignità della persona e il valore della cura. La Fondazione Floriani Ets celebra a Milano questo importante traguardo con due giornate di incontri, riflessioni e approfondimenti sulle cure palliative, tema sempre più cruciale in una società segnata da fragilità e solitudini. Un’occasione per rilanciare una cultura della vita, la prossimità, della solidarietà e dell’attenzione verso chi soffre, coinvolgendo istituzioni, medici, studiosi e rappresentanti del mondo ecclesiale.

L’evento

Rendere omaggio a mezzo secolo di impegno nel campo delle cure palliative e dell’assistenza ai malati inguaribili e alle loro famiglie. È questo l’obiettivo dell’appuntamento dal titolo “Cinquant’anni con cura” che si terrà venerdì 22 maggio a Palazzo Marino, a Milano, con il patrocinio del Comune di Milano per coronare i 50 anni di attività della Fondazione Floriani Ets: un percorso che ha contribuito in modo determinante a diffondere una nuova cultura dell’attenzione alla persona e della solidarietà verso i più fragili. Nella giornata seguente, sabato 23 maggio, si terrà inoltre presso la Fondazione Feltrinelli di Milano un simposio sulle cure palliative dallo sguardo clinico-scientifico ed internazionale. La giornata sarà dedicata alla ricerca e alla pratica clinica in ambito oncologico e non, includendo i temi della medicina di genere e della formazione. Al termine dell’evento è prevista la lettura della Carta di Milano, un documento programmatico che intende rilanciare il ruolo delle cure palliative come diritto esigibile, criterio di equità sanitaria e responsabilità collettiva per dare un contributo concreto al dibattito sul futuro delle cure palliative in Italia.

I partecipanti

Venerdì alle 15 apre i lavori Paolo Floriani, presidente della Fondazione Floriani Ets; seguono i saluti istituzionali di Giuseppe Sala, sindaco di Milano, Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, mons. Mario Delpini, arcivescovo di Milano, Lamberto Bertolé, assessore al Welfare e Salute del Comune di Milano, Marina Brambilla, rettrice dell’Università degli studi di Milano, Marco Orlandi, rettore dell’Università degli studi di Milano-Bicocca. Introduce e modera l’incontro il giornalista Gad Lerner. Dopo il video “Cinquant’anni con cura”, a parlare de “La storia: Fondazione Floriani Ets” è Francesca Crippa Floriani, vicepresidente della Fondazione. Sul tema “dignità e cura nelle società complesse” intervengono Xavier Gómez-Batiste (Università di Vic, Spagna), Momcilo Jankovic (Fondazione Maria Letizia Verga, Monza), Elena Pinardi (Università degli studi di Milano-Bicocca). Le conclusioni sono affidate a mons. Vincenzo Paglia (Fondazione Età grande, Roma) e Gianlorenzo Scaccabarozzi (Università degli studi di Milano-Bicocca).

Fonte Agensir