Cina: 29 morti per un incendio in ospedale a Pechino, arrestate 12 persone

E’ salito a 29 il bilancio dei morti nell’incendio scoppiato ieri in un ospedale di Pechino, nel distretto di Fengtai (sudovest). Arrestati 29 dirigenti, tra cui il direttore dell’istituto.

Il rogo

Secondo i media cinesi, le fiamme, le cui cause sono ancora tutte da chiarire, sono state segnalate intorno alle 12 di ieri (le 6 in Italia), nell’ala est dell’ospedale Changfeng. Sono 71 i pazienti ricoverati nell’edificio evacuati, portati in salvo e trasferiti altrove, mentre le fiamme sono state domate intorno alle 13.30 locali grazie all’intervento dei vigili del fuoco, ha riferito il Beijing Daily, il quotidiano della capitale cinese. Alle 18, a seguito delle ispezioni fatte, sono stati registrati 21 decessi, poi saliti a 29 col passare delle ore.

Cina: 12 arresti per incendio in ospedale Pechino

Le autorità cinesi hanno arrestato 12 persone in relazione all’incendio scoppiato ieri in un ospedale di Pechino. Lo ha reso noto la polizia. Tra gli arrestati c’é anche il direttore dell’ospedale.

Fonte: Ansa