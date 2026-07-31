Ceuta, la CISL: “L’Europa governi le migrazioni con dialogo, lavoro e responsabilità”

Le immagini che arrivano da Ceuta, dove migliaia di persone cercano di raggiungere l’Europa attraversando il confine tra Marocco e Spagna, riportano al centro dell’attenzione una delle questioni più complesse del nostro tempo. Dietro quei volti non c’è soltanto un’emergenza da gestire, ma un fenomeno destinato ad accompagnare il futuro dell’Europa, chiamata a confrontarsi con profondi cambiamenti demografici, economici e sociali.

È da questa consapevolezza che parte la riflessione della CISL, che oggi ha invitato a guardare oltre la logica dell’emergenza e delle contrapposizioni ideologiche. «Il tema dell’immigrazione è una delle questioni nevralgiche per il futuro dell’Europa, strettamente legata al suo sviluppo economico, sociale e demografico. Una sfida di tale portata non può essere affrontata con soluzioni emergenziali o con approcci ideologici, ma richiede una strategia condivisa fondata sul dialogo istituzionale e civile tra l’Unione europea, i Paesi di origine e quelli di transito», ha sottolineato il sindacato di via Po.

Le migrazioni rappresentano una realtà strutturale che interpella le istituzioni, le comunità e il mondo del lavoro. L’invecchiamento della popolazione europea, la diminuzione della forza lavoro e la crescente difficoltà di reperire professionalità in molti settori produttivi rendono evidente la necessità di politiche lungimiranti, capaci di coniugare sviluppo, legalità e inclusione.

Per la Confederazione guidata da Daniela Fumarola la risposta passa innanzitutto attraverso una governance europea realmente condivisa e attraverso il rafforzamento della cooperazione con i Paesi di origine e di transito. Una collaborazione che può contribuire a contrastare le reti criminali che alimentano i traffici di esseri umani e, nello stesso tempo, offrire percorsi regolari e sicuri a chi cerca un futuro migliore.

In questa prospettiva, il lavoro e la formazione assumono un valore decisivo. «Serve irrobustire canali di migrazione legali e governati, a partire da quelli legati al mondo del lavoro, per accompagnare un processo di trasformazione che non può essere fermato ma gestito nella responsabilità. Lavoro e formazione rappresentano la prima grande infrastruttura della legalità e dell’integrazione», afferma la CISL.

È una visione che considera il lavoro non soltanto uno strumento di crescita economica, ma anche il primo luogo nel quale costruire inclusione, responsabilità reciproca e coesione sociale. Percorsi di formazione, qualificazione professionale e inserimento regolare possono infatti favorire un’integrazione autentica, tutelando i diritti delle persone e rispondendo, al tempo stesso, ai bisogni del sistema produttivo.

Le vicende di Ceuta ricordano che i fenomeni migratori non possono essere affrontati soltanto con misure di contenimento. Chiedono invece una visione capace di coniugare sicurezza e solidarietà, legalità e accoglienza, sviluppo e tutela della dignità umana. Per la CISL è questa la strada da percorrere: costruire politiche migratorie condivise, fondate sul dialogo, sulla cooperazione internazionale e sul valore del lavoro come strumento di integrazione e di pace sociale.