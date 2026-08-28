Centralità della persona, legami e AI: il manifesto della Fidae per “custodire l’umano”

Mettere al centro la persona, con le sue fragilità, e gli strumenti per aiutarla a crescere. Rafforzare i legami e le corresponsabilità tra la scuola e le famiglie. Interrogarsi sulla società e l3 persone che vogliamo costruire attraverso la tecnologia. Sono gli impegni che l’associazione Fidae Ets propone alle scuole in occasione nel nuovo anno scolastico con il Manifesto 2026, elaborato durante il Consiglio nazionale a partire dall’enciclica di Papa Leone XVI “Magnifica Humanitas”.

Uno strumento di confronto e orientamento

Alla vigilia del nuovo anno scolastico, la Fidae Ets presenta il Manifesto 2026, elaborato al termine della sessione ordinaria del Consiglio nazionale, svoltasi a Trani dal 21 al 23 agosto. Nato dalle riflessioni sull’enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone XIV, il documento viene affidato alle scuole come strumento di confronto e orientamento per dirigenti, docenti, famiglie e studenti. Il Manifesto è stato consegnato alle scuole nell’anno dell’80° anniversario della fondazione della Fidae.

I tre impegni

Sono tre gli impegni indicati dal Manifesto: custodire l’umano, ricostruire comunità e generare futuro. Tre direzioni attraverso le quali la Fidae invita le comunità scolastiche a interrogarsi sulle proprie scelte educative, sulla qualità delle relazioni e sulle trasformazioni che stanno attraversando la scuola e la società.

La persona al centro

Il primo impegno, “Custodire l’umano”, richiama la centralità e la dignità della persona, che vengono prima del rendimento e delle prestazioni. La fragilità, il limite e l’errore non devono essere considerati soltanto problemi da correggere, ma dimensioni della vita da accogliere e accompagnare. Il Manifesto propone quindi una riflessione sui processi di inclusione, sulla capacità di riconoscere le difficoltà degli studenti e degli adulti e sul valore della valutazione formativa, intesa come strumento di crescita e non come giudizio sulla persona.

Scuola e famiglia per il progetto educativo

“Ricostruire comunità” significa rafforzare i legami e la corresponsabilità educativa tra tutte le componenti della scuola. Particolare attenzione viene dedicata al rapporto con le famiglie, chiamate non soltanto a collaborare, ma a partecipare pienamente alla costruzione del progetto educativo. In questa prospettiva, la Fidae sottolinea anche l’importanza di accompagnare e formare i rappresentanti dei genitori.

Le sfide tecnologiche

Il terzo impegno, “Generare futuro”, affronta le sfide poste dall’intelligenza artificiale e dalle tecnologie digitali. La questione, sottolinea il documento, non riguarda soltanto la capacità di utilizzare questi nuovi strumenti, ma l’idea di persona e di società che si intende costruire attraverso di essi. L’intelligenza artificiale può ampliare le possibilità di apprendimento, ma non può sostituire la relazione educativa, la conoscenza delle storie personali e la cura delle fragilità.

Fonte Ansa