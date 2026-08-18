Celle di San Vito: il borgo di 144 abitanti conquista il web

Un piccolo borgo può diventare un grande racconto e trasformarsi, attraverso i social, in una destinazione capace di attirare nuovi visitatori. È quanto sta accadendo a Celle di San Vito, nel Foggiano, il più piccolo Comune della Puglia con appena 144 abitanti. I brevi video realizzati dai cittadini hanno raggiunto circa 1,2 milioni di visualizzazioni in poco più di un mese, accendendo l’attenzione sul paese, sulle sue bellezze e sulle opportunità per il futuro.

L’evento

Ci saranno sindaci, giornalisti, producer e registi domani a Celle di San Vito, il più piccolo comune della Puglia che si trova in provincia di Foggia, dove prenderà il via l’evento intitolato ‘People: oltre i numeri, i paesi sono delle persone’. Durante l’incontro, interverranno i cittadini protagonisti dei video brevi che, questa estate, hanno trasformato i cellesi in testimonial e promoter del paese con i suoi 144 abitanti. Quei video hanno conquistato il web: da luglio, in poco più di un mese, fa sapere il Comune, la pagina social ‘Celle di San Vito Informa’ ha totalizzato circa 1 milione e 200mila visualizzazioni.

Le dichiarazioni

Un boom che non è soltanto virtuale, spiega l’amministrazione, ma che sta contribuendo a rendere l’estate cellese “un piccolo fenomeno”. “I video hanno avuto un grande successo e, questa estate, sono arrivati tanti visitatori da ogni dove – spiega la sindaca Maria Palma Giannini -. Ne siamo felici, perché l’obiettivo è dare un futuro a Celle di San Vito, per questo stiamo accendendo un riflettore sulle nostre potenzialità, l’accoglienza, la bellezza del borgo e dei boschi, il nostro clima che di sera regala sempre un venticello fresco rigenerante”.

Gli obiettivi

Al centro dell’iniziativa di domani ci saranno i progetti che puntano a dare un presente e un futuro ai paesi più piccoli, quelli delle aree interne. C’è, per esempio, la ‘Libreria digitale della Valle del Celone’, promossa dal Comune di Celle di San Vito, realizzata da Officineventi e finanziata nell’ambito del Pnrr per l’Attrattività dei Borghi.

Fonte Ansa