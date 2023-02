Castiglione delle Stiviere, trovato il corpo di Yana

È stato trovato oggi, poco prima delle ore sedici, il corpo di Yana Malayko, la ventitreenne ucraina uccisa dall’ex fidanzato Dumitru Stratan il venti gennaio scorso e il cui cadavere era stato nascosto.

Il luogo del ritrovamento

Secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine, il corpo della ventitreenne Yana Malayko è stato ritrovato nascosto tra i rovi in un campo al confine tra le province di Mantova e Brescia. La giovane, scomparsa da Castiglione delle Stiviere tra il 19 e il 20 gennaio scorso, era stata nascosta poco dopo il cartello di Lonato del Garda, dietro a una azienda florovivaista.

Il profilo dell’indagato

Per l’omicidio della ragazza è indagato l’ex fidanzato Dumitru Stratan, uomo di trentaquattro anni di origine moldava, finito in manette negli scorsi giorni. Egli, allo stato attuale, non sta collaborando con gli inquirenti. Attualmente il Stratan si trova presso il carcere a Mantova con l’accusa di aver ucciso la giovane. Nel corso dell’ultimo interrogatorio della scorsa settimana si è avvalso della facoltà di non rispondere.

