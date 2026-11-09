Capaccio-Paestum: al via il dodicesimo campionato mondiale Pizza DOC

Da domani al 12 novembre 2026, gli spazi del NEXT a Capaccio-Paestum ospitano la dodicesima edizione del Campionato Mondiale Pizza DOC. L’evento richiama pizzaioli italiani e internazionali pronti a sfidarsi in ben ventiquattro categorie professionali. Accanto alle competizioni di abilità e alla sezione amatoriale, la manifestazione offre un’ampia Area Expò B2B riservata a imprese e buyer del settore. Quest’anno la kermesse unisce l’eccellenza gastronomica alla solidarietà in memoria dell’ideatore Antonio Giaccoli, sostenendo il progetto benefico “La stanza di Tobia”.

Il programma

Da domani a giovedì 12 novembre 2026, negli spazi del NEXT al borgo di Cafasso di Capaccio-Paestum, in provincia di Salerno, torna il Campionato Mondiale Pizza DOC. Il Campionato è aperto a pizzaioli italiani e internazionali. Lo scorso anno, l’undicesima edizione del Campionato, è stata vinta da Giuseppe Cutraro, classe 1988, napoletano dei Quartieri Spagnoli e proprietario di Gruppo Peppe, dal 2020 in Francia con ben 8 sedi tra Parigi e Lyon, che si è aggiudicato il Campionato Mondiale Pizza DOC – Pizza DOC World Championship 2025.

I professionisti

Ben 24 categorie per professionisti, 3 trofei speciali e 1 categoria per amatori a cui possono iscriversi i partecipanti della dodicesima edizione del Campionato Mondiale Pizza DOC, ovvero: 4 categorie TOP dalle quali si decreterà il nome del Campione Mondiale Pizza DOC 2026, 8 categorie Special, 4 categorie di gruppo, 3 categorie di abilità, 3 trofei speciali, 1 gara amatoriale. Tutte le pizze in gara dal 10 al 12 novembre saranno fotografate e poi messe in un album apposito condiviso sui canali facebook del Campionato. Dal 20 novembre alle 23.59 del 5 dicembre il pubblico potrà votare la pizza preferita e scegliere il vincitore della categoria. La foto che avrà ricevuto il maggior numero di like sarà la vincitrice della categoria. Il vincitore sarà premiato il 9 dicembre in occasione dei Pizza DOC Awards 2026, che si terranno al Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare di Napoli. Saranno oltre 100 i giornalisti, food blogger, influencer, maestri pizzaioli e chef che si accomoderanno in giuria per valutare le circa 800 pizze sfornate nei 3 giorni di gara.

Le aziende

L’Area Expò DOC sarà dedicata alle aziende del settore ristorativo che vorranno mettersi in mostra. A completare l’esperienza, un’esclusiva Area Lounge B2B, dedicata agli incontri tra aziende, operatori del settore e buyer internazionali, per favorire nuove relazioni commerciali e concrete opportunità di business. Spazio anche alla beneficenza con il supporto al progetto “La stanza di Tobia“, la casa accoglienza di via Foria a Napoli che ospita le famiglie dei piccoli bambini affetti da patologie tumorali. La dodicesima edizione del Campionato sarà interamente dedicata alla memoria del suo ideatore, il presidente Antonio Giaccoli, scomparso lo scorso giugno.

Fonte Ansa