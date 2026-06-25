Caldo record: scatta l’allarme rincari

L’ondata di caldo record non incide soltanto sulla salute e sulla qualità della vita, ma rischia di far lievitare anche il costo di beni e servizi tipicamente estivi. A lanciare l’allarme è il Codacons, che segnala aumenti dei prezzi per frutta, pesce, gelati, acqua minerale e ingressi nelle piscine, con il timore di fenomeni speculativi soprattutto nelle località turistiche. L’associazione chiede controlli più rigorosi per tutelare cittadini e turisti durante l’emergenza climatica.

I rincari

Il caldo record rischia di avere ripercussioni pesanti sui portafogli di cittadini e turisti. La denuncia arriva dal Codacons, che mette in guardia dalle speculazioni specie nelle località turistiche. “I prodotti tipicamente estivi stanno registrando in tutta Italia sensibili incrementi dei prezzi – denuncia l’associazione – In base agli ultimi dati Istat, ad esempio, il pesce è aumentato in media del 4,2%, le albicocche del 14,4%, pesche e nettarine del 13,7%, le ciliegie del 6,9%, mirtilli, lamponi e altri frutti di bosco del 17,2%, l’uva del 9,5%, i meloni del 7,9%, i pomodori del 18,4%. Se poi si guarda al gelato, alimento i cui consumi si impennano nei periodi di maggiore caldo, il prezzo di un cono o coppetta piccola da due gusti servita in gelateria ha raggiunto oramai una media tra i 3,5 e i 5 euro nelle principali città italiane”. Altro prodotto a forte rischio rincaro è l’acqua minerale, che nei luoghi a forte vocazione turistica viene venduta da ambulanti o operatori abusivi a prezzi che possono arrivare fino a 3 euro per la bottiglia da 0,5 litri, avvisa ancora il Codacons. Con l’arrivo del caldo aumenta poi la richiesta di piscine dove rifugiarsi per cercare refrigerio: il costo di un ingresso varia dai 10 ai 25 euro a persona, a seconda della tipologia della struttura (pubblica o privata) e del giorno della settimana (feriale o weekend), ma può arrivare a 100 euro a persona se si scelgono pacchetti esclusivi o piscine di lusso, aggiunge il Codacons.

Le dichiarazioni

“È necessaria massima vigilanza contro quei fenomeni che possono rappresentare una vera e propria speculazione tesa a sfruttare lo stato di necessità di cittadini e turisti, conclude il Codacons.

Fonte Ansa