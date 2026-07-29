Caldo record e via alla vendemmia in Lombardia: l’Oltrepò Pavese apre la stagione italiana

L’ondata di caldo eccezionale accelera la maturazione dei grappoli e anticipa il via alla vendemmia in Lombardia. A Oliva Gessi, nell’Oltrepò Pavese, sono già iniziate le prime operazioni di raccolta per le basi spumante, segnando l’avvio ufficiale della campagna vitivinicola in Italia. Secondo Coldiretti, si preannuncia un’annata caratterizzata da forti incertezze climatiche e da una durata complessiva eccezionale, estesa su quasi cinque mesi lungo tutta la penisola.

La situazione

Il caldo anticipa la vendemmia in Lombardia. In provincia di Pavia i primi grappoli sono stati staccati nelle scorse ore, in un’azienda agricola di Oliva Gessi (Pavia), con un anticipo record nella principale area vitivinicola lombarda.

Le dichiarazioni

“Si parte – precisa in una nota la Coldiretti regionale – dalle uve più precoci per la produzione di spumanti, la cui maturazione è stata accelerata dalle alte temperature prolungate. L’avvio delle operazioni in Oltrepò Pavese inaugura la vendemmia in Italia. A livello nazionale, la campagna 2026 si preannuncia come una delle più incerte degli ultimi anni non solo per il marcato anticipo della raccolta, ma anche perché le operazioni si protrarranno nell’arco di quasi cinque mesi. Una situazione pressoché unica in Europa, resa possibile dalla straordinaria biodiversità e dalla ricchezza del vigneto Italia”. “Nell’occasione – conclude la Coldiretti – saranno divulgate le prime osservazioni sull’annata produttiva”.

Fonte Ansa