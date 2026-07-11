Caldo e raccolti: lieve calo dei prezzi di pomodori e angurie

Il caldo persistente continua a influenzare i mercati agroalimentari, accelerando la maturazione di frutta e verdura ma riducendone la conservabilità e, in alcuni casi, la qualità. Nonostante un’offerta in lieve rallentamento, la domanda più debole dovuta al periodo estivo mantiene i prezzi all’ingrosso sostanzialmente stabili. È quanto emerge dall’ultimo report della Borsa della Spesa di Bmti e Italmercati, che segnala anche numerose occasioni di risparmio nel comparto ittico.

Le rilevazioni

Il caldo persistente sta accelerando la maturazione dei prodotti ortofrutticoli, causando però un più rapido deterioramento e un calo della qualità. Tuttavia, la minore domanda dovuta alle vacanze estive sta frenando i listini, mantenendo i prezzi stabili nonostante il rallentamento dell’offerta.

Frutta e verdura

A fare il punto è La Borsa della Spesa di Bmti e Italmercati di questa settimana, evidenziando il trend dei listini all’ingrosso dei pomodori rossi, stabili rispetto alla scorsa settimana ma in calo del 4% sul 2025 per un aumento della produzione. I cetrioli segnano un lieve rialzo ma restano convenienti intorno a 0,90-1,20 euro/kg, mentre le melanzane si confermano stabili intorno a 1-1,20 euro/kg accompagnate da una buona richiesta. Le zucchine, invece, con il caldo sono soggette a deformazioni e fitopatologie ma per ora i prezzi all’ingrosso restano bassi, tra 0,70 e 1 euro/kg, mentre i peperoncini friggitelli, molto richiesti soprattutto al Centro-Sud, si trovano tra 1,80 e 2,20 euro/kg. Tra la frutta, la campagna delle angurie procede a pieno ritmo con quotazioni in calo del 2,3% rispetto alla scorsa settimana, intorno a 0,50 euro/kg nelle principali piazze. I fichi, verdi e neri hanno preso il posto della varietà Fioroni, con prezzi tra 3 e 3,50 euro/kg. I meloni retati godono di un buon equilibrio tra domanda e offerta, stabili tra 0,80 e 1,50 euro/kg a seconda della pezzatura. In lieve calo le nettarine tra 1,10 e 2,40 euro/kg in base al calibro, confermandosi ancora più abbondanti delle pesche, che restano invece su prezzi più sostenuti per via di una minore disponibilità.

Il mercato ittico

Nel comparto ittico, tra i consigli di questa settimana, il lanzardo, pesce azzurro di qualità sceso a 4 euro/kg, le alici tra 3 e 5 euro/kg e le cozze italiane intorno a 3,50 euro/Kg che confermano la loro ottima qualità e la buona stagione. Il granchio blu è disponibile a 2,50-3,50 euro/kg, stabili infine le vongole lupino intorno a 5,50 euro/kg.

Fonte Ansa