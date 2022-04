Il calciatore della Lazio, Raul Moro, 20 anni, è stato rapinato dell’auto nella tarda serata di giovedì mentre percorreva, assieme al padre, il Grande Raccordo Anulare. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, una banda di quattro malviventi, intorno alle 23:00, ha fermato la Mercedes del calciatore e dopo avere picchiato i due a bordo si è impossessato del mezzo. Subito dopo i quattro sono fuggiti via. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, i falchi della Squadra mobile di Roma e i poliziotti del commissariato Fidene e delle Volanti. Raul Moro e il padre sono stati soccorsi dal 118 e trasportati in codice giallo al Casilino.

Chi è Raul moro

Raúl Moro Prescoli, nato ad Abrera il 5 dicembre 2002, è un calciatore spagnolo, attaccante della Lazio dal 2029. Di ruolo ala sinistra, ha diverse caratteristiche specifiche: cerca spesso la soluzione individuale, dispone di buona corsa, agilità e dribbling.

E’ stato convocato per la prima volta in prima squadra in occasione della sfida del 20 luglio 2020 contro la Juventus, partita che venne persa per 2-1 dal club capitolino ma che per lui rappresentò il debutto nella Serie A italiana. Nella stagione successiva è stato poco considerato dall’allenatore Simone Inzaghi, che lo schiera solo nell’ultima partita di campionato contro il Sassuolo. In questo campionato ha già collezionato 11 presenze.

