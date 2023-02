Busto Arsizio: indagato un gestore di slot machine per l’appropriazione di 700 mila euro

Un gestore di slot machine di 54 anni, di Busto Arsizio (Varese), é stato sottoposto a misura cautelare interdittiva, con il conseguente divieto di contrarre con la Pubblica A+ amministrazione per un anno, per aver sottratto circa 700 mila euro di denaro pubblico, sfruttando il suo ruolo di incaricato di pubblico servizio. La Guardia di finanza di Varese, che ha sviluppato le indagini ed eseguito la misura, gli ha anche sequestrato la somma corrispondente.

Le indagini della Guardia di Finanza

Il 54enne aveva il compito di raccogliere gli incassi e riversarli all’amministrazione monopoli per la parte di competenza. La Guardia di finanza di Busto Arsizio ha scoperto che dopo le operazioni di prelievo delle giocate (il cosiddetto ‘scassettamento’ delle slot machine), l’uomo ometteva il versamento alla concessionaria. La quantificazione del dovuto è stata determinata sulla base di un calcolo effettuato dai “contatori” per le Awp (new slot) e i ‘bet’ per le Vlt (videolottery).

Dopo i mancati versamenti è intervenuta anche una sospensione dell’esecuzione dei giochi, attraverso il blocco da remoto delle macchine e, per effetto della diffida della società concessionaria, i rapporti contrattuali intercorrenti tra le due società sono stati risolti per inadempimento del gestore.

Dalle indagini è emerso anche lo stile di vita del 54enne, altamente sopra le sue possibilità, con macchine di grossa cilindrata, serate nei locali con giocatori di calcio di squadre di serie A e assidue frequenze allo stadio per le partite di calcio. Possedeva inoltre una villa in Sardegna ed amava frequentare i casinò. Il sequestro preventivo ha riguardato in particolare un appartamento di pregio e relativo box di pertinenza, tre terreni, quote di capitale di una società e conti correnti.

Fonte: Ansa