BrodettoFest: quattro giorni tra sapori di mare, showcooking e tradizione

Fano si prepara ad accogliere la 24ª edizione del BrodettoFest, il festival dedicato alla cucina di mare italiana in programma dal 30 maggio al 2 giugno. L’evento unirà gastronomia, tradizione e sostenibilità attraverso showcooking, degustazioni, escursioni in barca, incontri divulgativi e attività per famiglie. Cuore della manifestazione sarà la Gara Nazionale dei Brodetti e delle Zuppe di pesce, che vedrà sfidarsi alcuni tra i migliori chef italiani davanti a una giuria d’eccellenza e al pubblico.

L’evento

Torna a Fano il festival dedicato alla cucina di mare italiana. Il BrodettoFest, in programma dal 30 maggio al 2 giugno, propone un calendario che unisce tradizione e innovazione, tra show cooking, degustazioni, escursioni in barca, spettacoli live, musica, attività per bambini, incontri divulgativi e iniziative dedicate alla salvaguardia dell’ambiente. L’evento è stato presentato a Roma al ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e alla presenza del ministro Francesco Lollobrigida.

I tratti salienti

Giunto alla 24a edizione, è a cura di Confesercenti Pesaro e Urbino in collaborazione con il Comune di Fano, Regione Marche, Let’s Marche e Masaf. Appuntamento principale dell’edizione 2026 è la Gara Nazionale dei Brodetti e delle Zuppe di pesce con i migliori chef d’Italia che si sfideranno per conquistare il titolo nella finale del 31 maggio e 1° giugno. A valutare il loro lavoro una giuria d’eccellenza composta da nomi del panorama gastronomico italiano, affiancata dal giudizio del pubblico. Tra le altre attività il Villaggio del Gusto, che raccoglierà il meglio delle zuppe regionali e lo Spazio Bro-La cucina dei pescatori che porterà in scena la ricetta autentica del brodetto fanese, preparata direttamente da chi il mare lo vive ogni giorno. Previsti i cooking show del Palabrodetto, la BrodettoBoat, per vivere aperitivi, pranzi e cene in mare aperto a bordo della motonave Queen Elisabeth e Brodetto&Kids, in collaborazione con il Masaf: l’iniziativa è finalizzata ad educare al valore della biodiversità e della sana alimentazione. Infine, i Talk sul mare ‘In profondità’ che porteranno sul palco scienziati ed esperti per raccontare il mare con rigore e passione. Infine, con ‘I Ristoranti del Brodetto’, tutta la città diventa un itinerario gastronomico.

Fonte Ansa