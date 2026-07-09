Brasile: scoperto un rettile “antenato” dei coccodrilli

Scoperto in Brasile un antenato dei coccodrilli vissuto circa 240 milioni di anni fa. Un team di ricercatori brasiliani ha ritrovato il fossile di una specie di rettile precedente alla comparsa di dinosauri e coccodrilli all’interno del Geoparco Quarta Colonia dell’Unesco. Si tratta di un predatore quadrupede appartenente a un gruppo di rettili detto arcosauriformi, da cui poi si sarebbero evoluti di arcosauri. Il ritrovamento, inoltre, conferma come il Brasile meridionale sia uno dei siti paleontologici più importanti al mondo per comprendere l’evoluzione dei vertebrati terrestri.

L'”antenato” dei coccodrilli

Un team di ricercatori brasiliani ha identificato una nuova specie di rettile vissuta circa 240 milioni di anni fa, che contribuisce a ricostruire una fase cruciale dell’evoluzione precedente alla comparsa di dinosauri e coccodrilli. Il fossile, battezzato Silescelida acristata, è stato rinvenuto nel comune di Dona Francisca, nello Stato di Rio Grande do Sul, all’interno del Geoparco Quarta Colonia dell’Unesco. Lo studio è stato condotto da ricercatori dell’Università federale di Santa Maria (Ufsm), in collaborazione con l’Ufrgs e la Pucrs, ed è stato pubblicato sulla rivista Scientific Reports.

Le caratteristiche

L’animale, grande quanto un piccolo coccodrillo, era un predatore quadrupede appartenente agli arcosauriformi, il gruppo di rettili da cui si sarebbero evoluti gli arcosauri, comprendenti dinosauri, uccelli e coccodrilli. L’analisi del femore mostra una postura delle zampe più eretta rispetto ai rettili più primitivi, un adattamento che avrebbe favorito una locomozione più efficiente.

L’importanza del Brasile meridionale per la paleontologia

Secondo gli studiosi, la scoperta amplia la distribuzione geografica di un raro gruppo di rettili triassici finora noto soprattutto in Africa, Asia ed Europa e conferma il ruolo del Brasile meridionale come uno dei siti paleontologici più importanti al mondo per comprendere l’evoluzione dei vertebrati terrestri dopo la grande estinzione di massa di 252 milioni di anni fa.

Fonte Ansa