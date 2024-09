Bombardamenti massicci e intensi nel sud del Libano

La guerra in Medio Oriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 353. Nella notte tra domenica e lunedì, secondo i media libanesi, l’esercito israeliano ha lanciato decine di attacchi aerei, subito dopo l’annuncio dell’esercito israeliano di voler sferrare attacchi “più estesi e precisi” in Libano. Attaccato anche un complesso scolastico del campo profughi di Nuseirat, nel centro della Striscia di Gaza.

Israele bombarda il sud del Libano

L’esercito israeliano ha annunciato che si prepara a lanciare attacchi “più estesi e precisi” in Libano, consigliando ai civili libanesi di “stare lontani dagli obiettivi di Hezbollah” nel sud del Paese. In un briefing coi media, il portavoce dell’Idf Daniel Hagari ha spiegato che gli attacchi israeliani in Libano “continueranno nel prossimo futuro”. I media ufficiali libanesi riferiscono di decine di raid aerei israeliani nel sud e nell’est del Paese, dopo l’annuncio dell’Idf di voler sferrare attacchi “più estesi e precisi” in Libano. L’agenzia di stampa nazionale del Libano ha affermato che “gli aerei da guerra nemici hanno lanciato…più di 80 attacchi aerei in mezz’ora”, prendendo di mira aree nel Libano meridionale, insieme a “intensi raid nella valle della Bekaa” nell’area orientale del Libano. I corrispondenti dell’Afp nel sud e nell’est riferiscono di rumori di attacchi pesanti.

Raid di Israele su una scuola nel centro di Gaza, “tre morti”

Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno bombardato nella notte un complesso scolastico del campo profughi di Nuseirat, nel centro della Striscia di Gaza. L’agenzia di stampa palestinese Wafa afferma che nel raid almeno tre persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite, e che la scuola “Khaled bin Al-Walid” bersagliata era stata riconvertita in un centro per sfollati. Da parte loro le Idf affermano che elicotteri israeliani hanno colpito terroristi di Hamas in un centro di comando del movimento islamista che era stato incorporato nell’ex scuola, “utilizza per pianificare e portare a termine attacchi” contro lo Stato ebraico.

Media: “Sciame di droni dall’Iraq verso Israele”

Uno sciame di droni è stato lanciato dall’Iraq verso la valle del Giordano e il lago di Tiberiade. Lo riportano fonti pro-iraniane in Iraq come riferisce il sito Ynet. Sirene di allerta sono state attivate in decine di comunità nel nord di Israele, vicino al Mar di Galilea.

Fonte: Ansa