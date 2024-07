La Bolivia più vicina all’adesione al Mercosur

Con il sì del Senato, la Bolivia si avvia a diventare entro 4 anni il sesto membro del Mercosur. Dovrà così adattare la propria legislazione nazionale al regime tariffario del blocco regionale. Il Mercosur (Mercato Comune del Sud) è un blocco economico e politico sudamericano fondato nel 1991 con il Trattato di Asunción. I membri attuali sono: Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay e Venezuela nel 2012 (sebbene la sua partecipazione sia stata sospesa dal 2016). Ha lo scopo di promuovere il libero scambio di beni, persone e capitali.

Senato boliviano approva il protocollo di adesione al Mercosur

Il Senato della Bolivia ha approvato il protocollo di adesione del Paese al Mercosur e lo ha inviato al presidente della Repubblica, Luis Arce, per la sua promulgazione. La misura arriva a meno di una settimana dal vertice dei capi di Stato del blocco sub-regionale che si svolgerà in Paraguay. “Questa decisione segna un passo significativo nell’integrazione regionale, consentendo alla Bolivia di diventare membro a pieno titolo del Mercosur”, si legge in una nota ufficiale del Senato pubblicata sui social.

La strada verso l’adesione

La Bolivia era uno Stato associato al Mercosur dal 1998 e nel 2015 ha firmato il protocollo di adesione, che richiedeva l’approvazione dei parlamenti di Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay. Per ratificare definitivamente l’adesione mancava solo il via libera del Congresso brasiliano, avvenuto nel novembre 2023 e divenuto ufficiale nel LXIII vertice presidenziale del blocco regionale tenutosi a dicembre a Rio de Janeiro. La Bolivia ha quattro anni per adattare la propria legislazione a quella del Mercosur (soprattutto il regime tariffario) e completare così il processo di adesione.

Fonte: Ansa